التضامن تدعو للإبلاغ الفوري عن أي انتهاكات ضد الأطفال والفئات الأولى بالرعاية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 08:18 مساءً - ناشدت وزارة التضامن الاجتماعي المواطنين سرعة الإبلاغ عن أي وقائع تعرض الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية للخطر، مؤكدة أن سرعة الإبلاغ تمثل عاملًا حاسمًا في التدخل الفوري لحمايتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت الوزارة أن البلاغات يمكن تقديمها من خلال الخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي (16439)، أو عبر خط "أبناء مصر" المخصص لتلقي شكاوى وبلاغات دور الرعاية الاجتماعية (19828)، بالإضافة إلى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528).

وأكدت الوزارة أن تعاون المواطنين والإبلاغ عن أي حالات اشتباه في تعرض الأطفال أو الفئات الأولى بالرعاية للإهمال أو الإساءة أو أي شكل من أشكال الخطر، يسهم في سرعة التدخل وتوفير الحماية اللازمة، بما يضمن الحفاظ على حقوقهم وسلامتهم.