الفريق أحمد خليفة يلتقى رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية (فيديو)

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 08:18 مساءً - التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً فى زيارة رسمية تستغرق عدة أيام ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك ، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات .

كما ترأسا رئيسا أركان البلدين الجلسة الختامية للإجتماع الخامس للجنة التعاون العسكرى المصرية / التركية وقاما بالتوقيع على محضر الجلسة الذى تضمن تنفيذ العديد من الأنشطة لدعم آفاق التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائى بين القوات المسلحة المصرية والتركية ، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود ودعم آفاق التعاون العسكرى بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين .

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التى تجمع بين البلدين ، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة .

حضر اللقاء وجلسة المباحثات عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين .