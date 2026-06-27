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السكة الحديد: خروج 4 عربات بقطار كفر الزيات عن القضبان دون إصابات أو وفيات

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السكة الحديد: خروج 4 عربات بقطار كفر الزيات عن القضبان دون إصابات أو وفيات

السكة الحديد: خروج 4 عربات بقطار كفر الزيات عن القضبان دون إصابات أو وفيات

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 27 يونيو 2026 09:30 مساءً - أكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر أن حادث خروج أربع عربات من القطار رقم 919 (القاهرة - الإسكندرية) الإسباني المطور عن القضبان بمحطة كفر الزيات، لم يسفر عن أي إصابات أو وفيات بين الركاب.

وأوضحت الهيئة، في بيان مساء اليوم، أن الواقعة حدثت أثناء دخول القطار إلى محطة كفر الزيات في تمام الساعة الخامسة مساءً، مشيرة إلى أنه جرى على الفور توزيع الركاب على باقي عربات القطار لاستكمال رحلته إلى محطة الإسكندرية.

وأضافت الهيئة أنها دفعت بفرق الطوارئ والمعدات اللازمة لإعادة العربات إلى القضبان، والعمل على استعادة انتظام حركة القطارات وفق معدلاتها الطبيعية، كما انتقلت قيادات الهيئة إلى موقع الحادث للإشراف على أعمال رفع آثار الواقعة وإعادة تجهيز السكة.

وأشارت إلى تشكيل لجنة فنية للوقوف على أسباب خروج العربات عن القضبان، واتخاذ الإجراءات اللازمة في ضوء نتائج الفحص والتحقيق.

وقدمت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اعتذارها للركاب عن بعض التأخيرات التي قد تشهدها حركة القطارات نتيجة الأعمال الهندسية والفنية والتهديات المؤقتة بمحيط موقع الحادث، مؤكدة أن فرق العمل تبذل أقصى جهودها لاستعادة انتظام التشغيل في أسرع وقت مع الحفاظ على أعلى معدلات السلامة والأمان.

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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