إصابة 9 أشخاص في هجوم حيوان مفترس بأبوتشت.. والأجهزة الأمنية تكثف جهودها لكشف ملابسات الواقعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 12:30 صباحاً - أصيب 9 أشخاص، اليوم السبت، إثر تعرضهم لعقر من حيوان مفترس بقرية كوم يعقوب التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا، فيما تباينت الروايات حول طبيعة الحيوان، بين كونه كلبًا شرسًا أو ذئبًا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا إخطارًا من غرفة العمليات يفيد بإصابة عدد من المواطنين إثر تعرضهم لهجوم حيوان مفترس داخل القرية، وعلى الفور جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة وتحديد طبيعة الحيوان الذي تسبب في الإصابات، بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.