وزارة الصحة تخرج الدفعة الأولى من «سفراء سلامة المرضى» وتفتح التسجيل للدفعة الثانية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يونيو 2026 09:30 مساءً - أعلنت وزارة الصحة والسكان، تخريج الدفعة الأولى من مبادرة «سفراء سلامة المرضى» بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، وفتح باب التسجيل للدفعة الثانية، في إطار جهود الوزارة لنشر ثقافة سلامة المرضى وتعزيز المشاركة المجتمعية في منظومة الرعاية الصحية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدفعة الأولى حققت نجاحاً ملموساً، حيث تقدم 12,000 متطوع من مختلف المحافظات، واجتاز 1,899 متطوعاً البرنامج التدريبي المكثف الذي شمل مبادئ سلامة المرضى، والإسعافات الأولية، وتنمية المهارات القيادية، وهم بصدد تنفيذ أنشطة توعوية ميدانية داخل مجتمعاتهم.

ومن جانبه، أعلن الدكتور جلال الشيشيني، رئيس الإدارة المركزية لجودة الرعاية الصحية، بدء استقبال طلبات الالتحاق بالدفعة الثانية وفق أسبقية التقديم، حتى استيفاء الأعداد المستهدفة.

وأشارت الدكتورة مروة سيد علي، مدير الإدارة العامة لسلامة المرضى، إلى أن المبادرة تستهدف المرضى وذويهم، وطلاب الجامعات والمعاهد، وطلاب المدارس الثانوية (سفراء صغار)، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، والأخصائيين الاجتماعيين، والعاملين بالقطاع الصحي.

وأكدت أن البرنامج يمنح المشاركين شهادة معتمدة من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى فرص المشاركة في الأنشطة التوعوية والفعاليات القومية، وبناء شبكات علاقات مهنية، وتسليط الضوء على إنجازات المتميزين عبر منصات الوزارة الرسمية.

ودعت الوزارة الراغبين في الانضمام إلى المبادرة لتعبئة نموذج الترشح من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان على منصات التواصل الاجتماعي، أو التواصل عبر البريد الإلكتروني: [email protected].