شيخ الأزهر يعزي خادم الحرمين الشريفين وولي العهد في ضحايا حادث طائرة أرامكو

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 07:24 مساءً - تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي، في ضحايا حادث سقوط الطائرة التابعة لشركة أرامكو، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يحفظ المملكة العربية والسعودية وأهلها من كل مكروه وسوء، ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ﴾.