أخبار اليمن : مقررة أممية تدعو للتحقيق مع جنود صهاينة

مقررة أممية تدعو للتحقيق مع جنود صهاينةدعت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الاثنين، جميع الدول التي قد يقضي فيها جنود "إسرائيليون" إجازاتهم إلى التحقيق في الادعاءات المتعلقة بارتكابهم جرائم حرب.

وقالت ألبانيز في تدوينة على منصة "إكس"، "يجب على أي دولة قد يقضي فيها جنود إسرائيليون إجازاتهم أو فترات الراحة والاستجمام، سواء في إيطاليا أو تايلاند أو البرازيل أو غيرها، أن تحقق في الادعاءات المتعلقة بارتكاب جرائم حرب".

وأكدت على ضرورة تقييم الأدلة وتحديد المسؤولية من خلال الإجراءات القانونية الواجبة، مشددة على أن هذه الدعوة لا تمثل تحريضًا على ارتكاب العنف، وإنما تهدف إلى ضمان المحاسبة.

وبدعم أمريكي وأوروبي، ارتكب جيش العدو الإسرائيلي على مدى أكثر من عامين متواصلين منذ السابع من أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية وحصار وتجويع في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 73,058 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 173,488 آخرين، حتى اليوم، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

