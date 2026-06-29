هبة مجدي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية صعبة كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة حيث حرصت على طمأنة جمهورها من خلال منشور إقرأ المزيد

كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة، حيث حرصت على طمأنة جمهورها من خلال منشور مؤثر عبر حسابها على إنستجرام، إذ نشرت صورة جديدة لها، وأرفقتها برسالة حملت الكثير من معاني الصبر والرضا، كشفت من خلالها أنها مرت بفترة علاج شاقة، مؤكدة تمسكها بالحمد والإيمان رغم صعوبة ما مرت به.

وكتبت هبة مجدي فى تعليقها على الصورة التى ظهرت فيها بملامح شاحبة: "صباح الرضا والتفاؤل.. الحمد لله في كل ستر، الحمد لله في كل نعمة ونجاح وفضل، الحمد لله في أصعب وأشد مرض، والحمد لله في أصعب علاج.. ربي اشفِ كل مريض يا رب، فإن مع العسر يسرا.. يا رب الخير والصحة والستر وراحة البال لينا كلنا."

وأثار منشور هبة مجدي تفاعلًا واسعًا بين متابعي هبة وجمهورها على السوشيال ميديا، وعدد كبير من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على توجيه رسائل الدعم والدعاء لها بالشفاء العاجل، متمنين لها تجاوز هذه الأزمة الصحية والعودة سريعًا لممارسة نشاطها الفني بصورة طبيعية.