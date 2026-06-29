نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 08:18 مساءً - كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوم السعودي دخل فى مفاوضات مع النادي الأهلي لضم إمام عاشور لاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

قال موقع " africafoot " المتخصص فى تغطية الكرة الأفريقية أن نيوم قد عرضًا أوليًا يقدر بـ 6 ملايين دولار يتضمن 4 ملايين دولار و2 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بأداء اللاعب والنادي.

أشار الموقع إلى أن إدارة النادي الأهلي غير مرضى واشترطوا 10 ملايين دولار، مقسمة إلى 8 ملايين دولار مبلغ ثابت ومليوني دولار مكافآت، مقابل الموافقة على أي صفقة انتقال محتملة.

شدد الموقع على أن إمام عاشور الذي أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تشكيلة النادي الأهلي. فمنذ انضمامه إلى الأهلي، رسّخ لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا نفسه كعضو لا غنى عنه في الفريق بفضل تأثيره الهجومي، ومجهوده وثبات مستواه.

أضاف الموقع أن عاشور شارك بالفعل في أكثر من 80 مباراة، مسجلاً ما يقارب 30 هدفًا ومقدمًا أكثر من 15 تمريرة حاسمة بقميص النادي الأهلى، مساهمًا في العديد من الألقاب التي حققها الأهلى.

أكد الموقع على أن عروض إمام عاشور مع المنتخب المصري خلال كأس العالم ساهمت في تعزيز قيمته السوقية وبفضل أدائه المتميز، ورسخ إمام عاشور مكانته كأحد أبرز اللاعبين الفنيين في صفوف الفراعنة، ما لفت أنظار العديد من أندية الخليج.

إمام عاشور يدخل دائرة اهتمامات وست هام بعد تألقه فى كأس العالم 2026

دخل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما أفادت به تقارير صحفية بريطانية.

وذكرت صحيفة Football League World البريطانية أن نادي وست هام قد يجد نفسه مضطراً للبحث عن بدائل هجومية، في ظل احتمال رحيل جناحه الهولندي كريسينسيو سامرفيل خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما يدفع إدارة النادي للتفكير في تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة.