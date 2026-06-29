نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

قرار جمهوري بتعيين المستشار محمود أبو الدهب رئيسا لمجلس الدولة

رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

رئيس نادي قضاة مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 30 يونيو: حفظت للدولة هويتها الوطنية

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالإسكندرية استعداداً لموسم الصيف

نائب وزير الصحة يتفقد منشآت صحية بالإسكندرية استعداداً لموسم الصيف

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة الثقافة دور المؤسسات الثقافية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء وعي الشباب المصري

لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب تناقش مع وزيرة الثقافة دور المؤسسات الثقافية في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وبناء وعي الشباب المصري

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم لأفريقية تحت 20 عامًا

وائل رياض يعلن قائمة منتخب الشباب استعدادًا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم لأفريقية تحت 20 عامًا

رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

رندا فارس تكشف كواليس أكبر حفل زفاف جماعي في مصر: السيدة انتصار السيسي تابعت أدق التفاصيل

إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

إبراهيم حسن: مران منتخب مصر اليوم في سبوكين استعدادًا لمواجهة أستراليا بدور الـ32 للمونديال

إنجاز تاريخي للتحكيم المصري.. محمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026

إنجاز تاريخي للتحكيم المصري.. محمود عاشور ضمن طاقم حكام مباراة المكسيك والإكوادور في كأس العالم 2026

أبراج الثلاثاء 30 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

أبراج الثلاثاء 30 يونيو 2026 العامة في الحب والعمل والصحة

هبة مجدي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية صعبة كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة حيث حرصت على طمأنة جمهورها من خلال منشور إقرأ المزيد

هبة مجدي تكشف عن تعرضها لأزمة صحية صعبة كشفت الفنانة هبة مجدي عن تعرضها لأزمة صحية صعبة خلال الفترة الأخيرة حيث حرصت على طمأنة جمهورها من خلال منشور إقرأ المزيد

الرئيسية أخبار مصرية

نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

نادي نيوم السعودى يطلب ضم إمام عاشور مقابل 6 ملايين دولار خلال الانتقالات الصيفية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 08:18 مساءً -  كشفت تقارير صحفية أن نادي نيوم السعودي دخل فى مفاوضات مع النادي لضم إمام عاشور لاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

 

 

يواجه منتخب مصر بقيادة حسام حسن منتخب أستراليا، في دور الـ 32 من منافسات كأس العالم، وذلك يوم الجمعة الموافق 3 يوليو 2026، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

 

قال موقع " africafoot " المتخصص فى تغطية الكرة الأفريقية أن نيوم قد عرضًا أوليًا يقدر بـ 6 ملايين دولار يتضمن 4 ملايين دولار و2 مليون دولار كمكافآت مرتبطة بأداء اللاعب والنادي.

 

أشار الموقع إلى أن إدارة النادي الأهلي غير مرضى واشترطوا 10 ملايين دولار، مقسمة إلى 8 ملايين دولار مبلغ ثابت ومليوني دولار مكافآت، مقابل الموافقة على أي صفقة انتقال محتملة.

 

شدد الموقع على أن إمام عاشور الذي أصبح أحد أكثر اللاعبين تأثيرًا في تشكيلة النادي الأهلي. فمنذ انضمامه إلى الأهلي، رسّخ لاعب الوسط البالغ من العمر 28 عامًا نفسه كعضو لا غنى عنه في الفريق بفضل تأثيره الهجومي، ومجهوده وثبات مستواه.

 

أضاف الموقع أن عاشور شارك بالفعل في أكثر من 80 مباراة، مسجلاً ما يقارب 30 هدفًا ومقدمًا أكثر من 15 تمريرة حاسمة بقميص النادي الأهلى، مساهمًا في العديد من الألقاب التي حققها الأهلى.

 

أكد الموقع على أن عروض إمام عاشور مع المنتخب المصري خلال كأس العالم ساهمت في تعزيز قيمته السوقية وبفضل أدائه المتميز، ورسخ إمام عاشور مكانته كأحد أبرز اللاعبين الفنيين في صفوف الفراعنة، ما لفت أنظار العديد من أندية الخليج.

 

إمام عاشور يدخل دائرة اهتمامات وست هام بعد تألقه فى كأس العالم 2026

دخل إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، دائرة اهتمامات نادي وست هام يونايتد الإنجليزي، تمهيداً لإمكانية التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وفق ما أفادت به تقارير صحفية بريطانية.

 

وذكرت صحيفة Football League World البريطانية أن نادي وست هام قد يجد نفسه مضطراً للبحث عن بدائل هجومية، في ظل احتمال رحيل جناحه الهولندي كريسينسيو سامرفيل خلال الميركاتو الصيفي، وهو ما يدفع إدارة النادي للتفكير في تدعيم صفوف الفريق بعناصر جديدة قادرة على تقديم الإضافة.

 

 

الكلمات الدلائليه:
هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إخترنا لك

النواب يقر علاوة دورية 12% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بحد أدنى 150 جنيها

أخبار ذات صلة

0 تعليق