أخبار اليمن : زلزال فنزويلا يخطف عائلة لاعب كرة قدم أرجنتيني

زلزال فنزويلا يخطف عائلة لاعب كرة قدم أرجنتينيتحولت كارثة زلزال فنزويلا إلى مأساة شخصية للاعب كرة القدم الأرجنتيني لوكاس تريخو، بعدما فقد زوجته وطفليه إثر الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد، في حادثة أثارت موجة واسعة من الحزن والتعاطف داخل الأوساط الرياضية، بالتزامن مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ في المناطق المنكوبة.

وتلقى لوكاس تريخو خبرًا مأساويًا بعد يومين من الإبلاغ عن فقدان زوجته وطفليه عقب الزلزال الذي ضرب فنزويلا، إذ أكدت السلطات العثور على جثامين أفراد أسرته بعد عمليات بحث مكثفة.

وكان اللاعب، الذي سبق له خوض تجربة مع نادي زاكاتيبيك في الدوري المكسيكي، يتابع جهود الإنقاذ على أمل العثور على عائلته أحياء، قبل أن تنتهي عمليات البحث بإعلان وفاتهم.

وأكد نادي ديبورتيفو لا غوايرا نبأ وفاة زوجة تريخو عبر منصاته الرسمية، فيما أعلن زميله إدسون تورتوليرو، الذي شارك في جهود الإنقاذ، العثور على جثامين أفراد الأسرة.

وكتب عبر حسابه على منصة "إنستغرام": نود إبلاغ الجميع في فنزويلا والأرجنتين بالعثور على جثث أفراد عائلة لوكاس تريخو، كما وجه الشكر لفرق الإنقاذ والمتطوعين الذين شاركوا في عمليات البحث.

بدوره، نعى النادي الحالي للاعب زوجته يانينا مارانيلا وطفليه آرون وأينوا، مقدمًا التعازي له في هذا المصاب الأليم.

وشهدت فنزويلا زلزالين قويين وصفا بأنهما من أعنف الكوارث الطبيعية التي تعرضت لها البلاد منذ أكثر من قرن، وأسفرا عن دمار كبير في عدد من المدن، إلى جانب سقوط مئات الضحايا واستمرار البحث عن آلاف المفقودين. وتضررت مبانٍ عدة، بينما انهارت أخرى بالكامل، كما انقطعت خدمات الكهرباء في عدد من المناطق المتأثرة بالكارثة.

ووقع الزلزال الأول بقوة 7.2 درجة بالقرب من مدينة سان فيليبي في ولاية ياراكوي، قبل أن يعقبه بعد نحو 40 ثانية زلزال ثانٍ بلغت قوته 7.5 درجة، على مقربة من بلدة يوماري.

وصنفت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية الحادثة على أنها "زلزال مزدوج"، وهي ظاهرة نادرة تتمثل في وقوع زلزالين كبيرين متقاربين في القوة خلال فترة زمنية قصيرة، ما يضاعف حجم الأضرار والخسائر.

وتزامنت الكارثة مع عطلة رسمية، الأمر الذي أدى إلى وجود أعداد كبيرة من السكان داخل منازلهم أو في التجمعات العامة، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد الضحايا.* فوشا

