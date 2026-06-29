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مصر تدين اعتداءات إسرائيل داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لدمشق

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مصر تدين اعتداءات إسرائيل داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لدمشق

مصر تدين اعتداءات إسرائيل داخل الأراضي السورية وتؤكد دعمها الكامل لدمشق

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يونيو 2026 07:24 مساءً - تعرب جمهورية مصر العربية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، وما صاحبها من قصف واستهداف المناطق في جنوب سوريا، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة وسلامة أراضيها، ومخالفة واضحة لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

 

 

وتؤكد مصر رفضها الكامل لأي انتهاكات تمس سيادة الدول العربية أو سلامة أراضيها، وتجدد تضامنها الكامل مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة ودعمها لكل ما يحفظ وحدتها وسيادتها.

 

 

 

 

هيثم هارون

الكاتب

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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