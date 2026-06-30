1719 قتيلاً حصيلة زلزالي فنزويلا

1719 قتيلاً حصيلة زلزالي فنزويلاارتفع عدد ضحايا الزلزالين المدمرين اللذين ضربا فنزويلا قبل أيام، إلى 1719 قتيلا على الأقل.

وقال خورخي رودريغيز رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، في تصريحات له اليوم، إن 5034 شخصا أصيبوا في الزلزالين، بينما لا يزال الآلاف في عداد المفقودين.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن حوالى 50 ألف شخص في عداد المفقودين، بينما تستمر عمليات البحث عن ناجين محتملين.