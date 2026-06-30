بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

بقيمة 14 مليون جنيه.. ضبط عددا من قضايا الإتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة

رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

مدبولى يثمن توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء

مدبولى يثمن توصل الحكومة إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولى على مستوى الخبراء

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة بمناسبة اكتشاف علمي عالمي جديد في مجال الحفريات الفقارية

وزير التعليم العالي يهنئ جامعة المنصورة بمناسبة اكتشاف علمي عالمي جديد في مجال الحفريات الفقارية

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

وزير التعليم العالي يترأس اجتماع مجلس الجامعات الأهلية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة

ضبط (8) أشخاص لاستغلال (12) طفلًا في التسول بالقاهرة

ضبط (8) أشخاص لاستغلال (12) طفلًا في التسول بالقاهرة

الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئيس السيسى يهنئ الكونغو الديمقراطية بذكرى عيدها القومي والصومال بذكرى تأسيس الجمهورية

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو: إرادة المصريين استعادت هوية الدولة

الرئيس السيسي يهنئ الشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو: إرادة المصريين استعادت هوية الدولة

الرئيسية أخبار مصرية

رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - التقى السيد الوزير رئيس المخابرات العامة المصرية مع رئيس الاستخبارات التركية يوم ٢٠٢٦/٦/٢٩ لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسهم غزة وليبيا، حيث توافق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة خلال المرحلة الراهنة للوصول إلى تسوية شاملة للازمات الراهنة بالمنطقة خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من ظروف وتحديات استثنائية تؤثر على الامن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.

 

كما عقد الجانبان لقاءً مع عدد من قيادات حماس وهم محمد حسن، وخالد مشعل، وخليل الحيه، والذين اكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

 

ومن جهة اخرى، وصل اليوم ٢٠٢٦/٦/٣٠ وفد من حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزه ، حيث اتسمت المباحثات بايجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه الرئيس ترامب للسلام.

محمد يوسف

الكاتب

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إخترنا لك

الرئيس السيسي يمنح وسام الجمهورية لقيادات قضائية سابقة ويشدد على ترسيخ دولة القانون

أخبار ذات صلة

0 تعليق