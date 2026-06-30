رئيس المخابرات العامة ورئيس الاستخبارات التركية يتفقان على تكثيف الجهود للوصول إلى تسوية شاملة للازمات بالمنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يونيو 2026 02:19 مساءً - التقى السيد الوزير رئيس المخابرات العامة المصرية مع رئيس الاستخبارات التركية يوم ٢٠٢٦/٦/٢٩ لبحث عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك وعلى رأسهم غزة وليبيا، حيث توافق الجانبان على أهمية تكثيف الجهود المشتركة خلال المرحلة الراهنة للوصول إلى تسوية شاملة للازمات الراهنة بالمنطقة خاصة في ظل ما تشهده منطقة الشرق الاوسط من ظروف وتحديات استثنائية تؤثر على الامن القومي والاستقرار الإقليمي والدولي.

كما عقد الجانبان لقاءً مع عدد من قيادات حماس وهم محمد حسن، وخالد مشعل، وخليل الحيه، والذين اكدوا دعمهم الكامل لتنفيذ خطة الرئيس ترامب للسلام، وتذليل كافة العقبات التي تواجهها.

ومن جهة اخرى، وصل اليوم ٢٠٢٦/٦/٣٠ وفد من حركة حماس الى العاصمة المصرية القاهرة لاستئناف المفاوضات الخاصة بخارطة الطريق لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة وقف إطلاق النار بقطاع غزه ، حيث اتسمت المباحثات بايجابية وسط تفاؤل كبير لاستكمال تنفيذ خطه الرئيس ترامب للسلام.