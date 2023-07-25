انت الأن تتابع خبر اشتريه من الصيدلية .. كـريم سـحري لفرد الشعر الخشن مثل الكيراتين نتائجه معجزة من اول استعمال ! (طريقة الاستخدام) والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اذا كنت تريـدين التخلص مـن الشعر المجعد والحصول على شعر صحي وناعم بكل سهولة، بامكانك استخدام كريم من الصيدلية لاجل التخلص من تجاعيد الشعر الصعبة بسهولة.

وفي نفسـ الوقت يمكنك البدء في استخدام كريم البانثينول الرائع الذي يعد أحد أفضل الكريمات الموجودة بالصيدلية وبسعر بسيط، سوف نتعرف في هذه السطور على افضل طريقة لاستخدام البانثينول الرائع لفرد الشعر.

الفرد الكيميائي للشعر

يعتبر استخدام الفرد الكيمائي من الأشياء الخطيرة للغاية حيث يجب التوقف عن فرد الشعر بهذه الصورة فقد يتعرض الشعر للتساقط بشكل كامل ولذلك يجب الحرص على استخدام فرد طبيعي بمكونات طبيعية بعيدة عن استخدام الفرد الكيميائي الضار.

كريم بانثينول لفرد الشعر

يمكنك اللجوء الفوري لفرد شعرك من خلال كريم بانثينول والذي يعتبر من الكريمات المشهورة والمتاحة في كل مكان بكل بسهولة، يمكنك الحصول على الكريم من الصيدلية ومن ثم البدء في استخدامه للشعر بسهولة بالغة.

طريقة استخدام كريم بانثينول لفرد الشعر

عليك تجهيز شعرك من خلال غسله بشكل جيد ثم تجفيفه، يتم توفير كمية مناسبة من كريم بانثينول ومن ثم البدء في وضع ملعقتين من زيت الزيتون والبدء بشكل فوري في فرد الخليط على الشعر بالكامل ومن ثم البدء في تسليك الشعر للحصول على أفضل فرد طبيعي للشعر،يتم ترك الخليط على الشعر نصف ساعة ومن ثم شطف الشعر بماء فاتر للحصول على شعر صحي ولامع بسهولة.

خل التفاح لفرد الشعر

يمكنك اللجوء للخل التفاح فهو أفضل مكون لفرد شعرك، حيث يمكنك خلط ملعقتين من خل التفاح مع ملعقة خميرة فورية ومن ثم البدء في تجهيز الخليط ووضعه على الشعر من الجذور للأطراف مع ترك الشعر ربع ساعة ثم شطفه، يمكنك تكرار الوصفة مرة في الأسبوع حتى الحصول على النتيجة التي تريدها.