انت الأن تتابع خبر متى يدخل سهيل 1445؟.. عشاق الشتاء في انتظار هذا النجم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سادت حالة من التساؤل بين عشاق فصل الشتاء في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الخميس الموافق 10 أغسطس الجاري، حول متى يدخل سهيل 1445؟

سهيل 1445:

ويعتبر ظهور النجم سهيل 1445، مرتبط انتهاء فصل الصيف بشكل رسمي في العديد من الدول العربية منها مصر السعودية، حيث أنه يظهر في الأفق الجنوبي، والذي يعني بدء فصل الخريف وبداية تراجع درجات الحرارة.

متى يدخل سهيل 1445؟:

ويبدأ نجم سهيل في دخول المنطقة العربية وظهورها يوم الخميس الموافق بع والعشرين من شهر أغسطس في العام 2023 ميلادياً والثامن من شهر صفر في العام 1445 هجرياً.

كيفية رؤية نجم سهيل 1445:

ويري نجم سهيل 1445 بالعين المجردة حيث أن أكثرها لمعاناً وسطوعاً بالإضافة إلي أن يكون حجمه أكبر من النجوم المجاورة لها في السماء فضلاً عن لون الأبيض المائل للون الأصفر.

أماكن رؤية نجم سهيل 1445 في مصر :

ويمكن للراغبين في مشاهدة رؤية نجم سهيل 1445 بشكل واضح مكان منارة فاروس في مدينة الإسكندرية.

موعد نهاية فصل الصيف:

في هذا السياق يتوقع أن يكون فصل الصيف سيكون يوم الجمعة 22 سبتمبر 2023، حيث يبدأ فصل الخريف بعد نحو 43 يوما من الآن، حيث تسود أجواء ساخنة على جميع الدول العربية، بسبب المنخفض الجوي الموسمي الهندي القادمة من شبه الجزيرة العربية والمحمل بكميات من الهواء الساخن والذي يتسبب في ارتفاع درجات الحرارة على الكثير من المناطق.

ويشير خبراء الطقس إلي أن هناك زيادة في درجات الحرارة المحسوسة بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجات عن المعدلات الطبيعية لها في هذا الوقت من العام، بسبب هذا المنخفض الجوي، والتي قد تتخطي في بعض الأوقات حاجز الـ45 درجة.