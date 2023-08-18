انت الأن تتابع خبر دعاء يوم الجمعة مستجاب للأب المتوفي.. رددوا اللهم ارحمه في بطن الأرض والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر دعاء يوم الجمعة مستجاب للأب المتوفي من أكثر الأشياء الذي يريدها الجميع دائماً، وهو يخفف الله عنه ويرحمه ويجعل مأواه الجنة والفردوس الأعلى، وهذا ما جاء في السنة النبوية، ويدعو الشخص لكلاً من الأبويين سواء الأحياء أو الأموات.

دعاء يوم الجمعة مستجاب للأب المتوفي

يارب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

-إلهي احمه تحت الأرض، وأيضًا استره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”، اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً، يا رحيم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يارب العالمين يارب انت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه و اغفر له.

اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها، فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالآ لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لأبي وترحمه وتعفو عنه وتكرم نزله وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة.

دعاء للأب المتوفي

أسألك اللهم أن تنير قبره وأن تؤنس وحشته وأن تجمعنا به في جنات الخلد يا أكرم الأكرمين.

اللهم وسع له قبره وآنس وحشته، وأدخله جنتك بلا سابقة حساب ولا عذاب.

أسألك يا الله أن ترزقه الثبات عند سؤال الملكين وأن تزيد من حسناته وأن تغفر له سيئاته يا حي يا قيوم.

يا الله إن عبدك بين يديك ولا حيلة ولا حول ولا قوة له، أتوسل إليك أن تكون به رحيمًا وأن تجعله من المنعمين في جنتك يا رب العالمين.

يا الله أنت تعلم كم صبر عبدك على البلاء في الدنيا، أسألك يا الله أن تجازيه على صبره خير الجزاء.

اللهم إرحم موتانا وموتى المسلمين.

اللهم في ختام هذا اليوم المبارك أرحم من ضمهم التراب واغفر لهم وتجاوز عنهم .

اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة واعفو عنهم انك عفوا كريم جواد تحب العفو فأعفو عنهم ياذو الجلال والاكرام.

اللهم في يوم الجمعة أسألك ان ترحم والدي يارب اجعل جنة الخلد مأواه وانزل على روحه الأمان والسكينة.

اللهم في يوم الجمعة اجعل له حياة أجمل بجنتك وأجعل قبره نورا وضياء اللهم أرحمه برحمتك التي وسعت كل شي وأرزقه سعادة أبديه في جنتك.

اللهمّ صلّ على محمدٍ وعلى آل محمد، كما صليّت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمّدٍ وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في العالمين إنّك حميد مجيد.