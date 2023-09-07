انت الأن تتابع خبر دعاء الرزق الكثير.. رددوا اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يصنف دعاء الرزق الكثير بأنه من أكثر الأدعية الذي يريددها كل المسلمين في جميع الأوقات طوال اليوم، وذلك لأنه من أكثر الأشياء التي تقرب العبد إلى الله سبحانه وتعالي، وتجعل من يردده باستمرار يحصل على الخير الكثير، وأيضاً يشعر بالراحة والأمان والأطمئنان.

دعاء الرزق الكثير

ويحرص جميع المسلمين على مدار اليوم بترديد دعاء الرزق الكثير الذي يساعدهم في الحصول على الأموال الكثيرة، وهم يريدون الحصول عليه حتي يقومون بترديده بشكل مستمر، وهو يأتي كما يلي:

اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فيسره، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه.

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.

اللهم أنت الرجاء ومنك العطاء واليك الدعاء أسألك يا جواد يا غني يا كريم أن تحفظني.

اللهم في الجنة أسكني وعن النار أبعد ومن رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني و بمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل محمد، ياذا الجلال والإكرام، ياقاضي الحاجات، يا أرحم الراحمين، ياحي يا قيوم، لا إله إلا أنت الملك الحق المبين.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام

دعاء الرزق مستجاب

وأما عن دعاء الرزق المستجاب فهو من الأفضل أن يردده كل المسلمين طوال اليوم ولكن في الساعات الأولى الصباح يتحقق، ويريد كل المسلمين معرفة الأدعية وهي:

يا مقيل العثرات، يا قاضي الحاجات، اقض حاجتي، وفرج كربتي، وارزقني من حيث لا أحتسب يارب العالمين.

اللهم إني أعوذ بك من الفقر ، وأعوذ بك من القلة والذلة ، وأعوذ بك أن أظلم أو أظلم”.

اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد.

اللهم ارزقني علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم.

اللهم وانت ربي ولك العلم ما في قلبي ارزقني نيتي من المال و البنون و تعزيز و توفيق و صراط المستقيم.

اللهم ارزقني رزق لم أتوقعه وخيرا لم افكر به واستجابة لدعاء اكرره دائما وهب لي ما أريد.

يا الله أرزقني المال الحلال الحمد لله على نعمك التي لا تعد ولا تحصى. يا الله أرزقني والأرزاق الدائمة والسعادة في الدنيا والآخرة.

يا الله ارزقني راحة البال و الكثير من المال. يا الله ارزقني من واسع فضلك يا حي يا قيوم