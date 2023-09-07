انت الأن تتابع خبر صنف بأجمل إطلالة على النت.. بدون خجل ملكة جمال لبنان هيفاء وهبي ظهرت مُستلقية على السرير داخل غرفة نومها: هيفا وهبي بالبيجاما.. وسعرها خيالي! (فيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نشرت الفنانة هيفا وهبي صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.

وظهرت هيفا داخل غرفة النوم مرتدية البيجاما من علامة تجارية فاخرة ومُستلقية على السرير خلال قضائها اجازة في تركيا.

وعلقت هيفا على الصور قائلة: ” العثور على الصفاء في لحظات الحياة البسيطة

ووفق ما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فان سعر البيجاما يبلغ نحو 3200 دولار أميركي.

كما انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت فيه هيفا وهي تلتقط فيديو من داخل غرفة النوم.

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