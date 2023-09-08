انت الأن تتابع خبر مايليه لتحت نزيله بقي .. اتفرج تصرف صادم من عروسة مع زوجها في الشارع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية من اليوم الجمعة الموافق 8 سبتمبر الجاري، مقطع فيديو حول فعل غير متوقع لعروسة تجاه زوجها في الشارع وأمام المصور.

فيديو العروسة :

وانتشرت فيديو عروسة تحمل زوجها كالنار في الهشيم بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، على الرغم من أن مدته لم تتجاوز 6 ثواني فقط، حيث ظهرت العروسة وتقوم وهي “شايلة” زوجها أثناء خضوعهما لجلسة تصوير في الشارع، وكان تتحدث إلي المصور وتقول له “أشيل” ليرد “مايليه لتحت نزيله بقي”.

تفاصيل الفيديو :

في هذا السياق فجرت ندا حاتم، صاحبة الفيديو العروسة، مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أنها قالت أن هذا لم يكن حفل زفافها كما روج الكثيرون من رواد السوشيال ميديا ولكن كان ذلك احتفلاً بعيد زواجها الأول بعد قصة حب بينها دامت لمدة 4 سنوات، مشيرة إلي أن ما حدث في الفيديو هو مجرد تصرف تلقائي ولم يكن مرتب له نهائياً حيث أن ذلك هو المعتاد بينهما في المنزل على هذا النحو.

أول تعليق من العروسة على الفيديو:

وأضافت ندا حاتم عروسة، أنها قابلت جميع الردود التي وصلت إليها بعد انتشار هذا الفيديو بصورة كبيرة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن بجملة واحدة وهي هل ينفع حد يسيب دواء القلب يمشي على الأرض؟”، مشيرة إلي أنها لم عل الرغم من رسائل الحب والدهشة التي وصلتها إلي أن هناك بعض الرسائل المسيئة والمتنمرة والتي حاولت كسر فرحتها وسعادتها.

أول تعليق من العريس:

من جانبه الزوج أحمد سمير أنه لم يستطيع أقامة حفل زفاف إلي زوجته بسبب وفاة والدتها قبل فترة قصيرة من الفرح ولذلك قرر أن يقوم لها جلسة التصوير بواسطة صديق له.