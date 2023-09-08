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رياض - احمد صلاح - من اجل المال.. عروسه خليجيه تسجل ليله الدخله لمده 90 دقيقه مع زوجها وتنشرها على وسائل التواصل الاجتماعى

هذه التقاليد يقول الباحثون الاجتماعيون إنها جزء من موروث القيم التقليدية التي ورثها سكان الصحراء عن القبائل البربرية الوثنية القديمة، التي كانت تسكن هذه البلاد قبل الفتوحات الإسلامية.

وتقول “أفيطمات” وهي سيدة في عقدها السابع، إن مثل هذه العادات ضاربة جذورها في تاريخ المجتمع الموريتاني، فهي تتذكر في صغرها العرائس وهن يبكين ويلبسن السواد، وحدثتها أمها عن هذه العادة المتوارثة جيلا بعد جيل، لكنها لا تملك تفسيرا تاريخيا لذلك ولا تعرف له أصلا.

ولا تقتصر الغرابة في مراسم الزواج عند الموريتانيين على لبس السواد وبكاء العروس وخجلها، فهناك مراسم أخرى لا تقل غرابة عن ذلك، منها ظاهرة “أكيلوع” وتعني العراك والمواجهة، ويتم ذلك عندما يهم العريس بأخذ عروسه ليلة زفافهما، حيث يتطلب الأمر منه هو ورفاقه أن يخوضوا معركة حامية الوطيس لتخليصها، وهي معركة قد يسقط فيها مصابون، فضلا عن تمزيق الملابس ومخلفات العراك من رضوض وجروح بسيطة.