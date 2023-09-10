انت الأن تتابع خبر احذروا قبل فوات الأوان.. 10 علامات في الجسم تنذرك وتخبرك بارتفاع مستوى السكر في الدم.. اخطرها رقم 4 تعرف عليها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - السكري هو من الأمراض المزمنة التي تسبب العديد من المضاعفات إذا لم يتم إدارته بشكل صحيح، وخاصة عندما يحدث ارتفاع مستوى السكر في الدم دون أن ينتبه المريض. وعندما يحدث هذا، يمكن أن يطلق العنان لعدد كبير من الأعراض المقلقة.

يعتبر مرض السكري من النوع الثاني حميدا بشكل مخادع في البداية، حيث يحدث اضطراب في الآلية الخاطئة التي تدفعه إلى الظهور. والآلية المعنية هي ارتفاع مستويات السكر في الدم، وهو تهديد دائم لمرضى السكر. وسكر الدم هو النوع الرئيسي للسكر الموجود في الدم. والأشخاص المصابون بمرض السكري عرضة لمستويات السكر غير المستقرة في الدم بسبب ضعف إنتاج الإنسولين، الهرمون الذي يضبط المادة، والنتيجة هي مستويات السكر في الدم غير المقيدة

وارتفاع نسبة السكر في الدم هو المسؤول عن أعراض مرض السكري من النوع الثاني، حيث يتداخل مع العمليات الجسدية. ووفقا للاستشارية الغدد الصماء، الدكتورة إفثيميا كارا، يزداد مدى الأعراض كلما زاد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

ويمكن أن يؤدي عدم علاج ارتفاع السكر في الدم إلى الجفاف الشديد وتراكم الأحماض السامة (الكيتونات) في الدم والبول (الحماض الكيتوني).

ومن بين الأعراض الشائعة لارتفاع السكر في الدم:

1- رائحة الفم الكريهة.

2- الغثيان.

3- التقيؤ.

4- وجع البطن.

5- زيادة تواتر التنفس (أي التنفس بسرعة كبيرة) والشعور بضيق في التنفس

6- الفم الجاف

7- الضعف

8- الارتباك والتشوش

9- الغيبوبة

10- اضطرابات النوم

وبحسب الدكتورة كارا، فإن ارتفاع مستويات الجلوكوز وزيادة وتيرة التبول وكميته والشعور بالعطش الشديد هي أعراض لارتفاع نسبة السكر في الدم والتي قد يكون لها آثار غير مباشرة.

وأوضحت أن "هذه الأعراض يمكن أن تعطل النوم بسبب التبول الليلي والشعور بالعطش الليلي والجوع".

وعلاوة على ذلك، يمكن أن يؤدي ارتفاع مستويات السكر في الدم إلى أعراض التهيج، والأرق، وعدم الاستقرار والشعور بالحرارة الشديدة.

وأشارت الدكتورة كارا إلى أن "هذه الأعراض يمكن أن تعطل النوم وربما تؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل مع التعرق والقشعريرة".

وقالت الدكتورة كارا إن مرضى السكري وارتفاع السكر في الدم يمكن أن يظهروا أيضا متلازمة تململ الساق (RLS).وهذه حالة يشعر فيها المريض بالحاجة إلى تحريك ساقيه أثناء الجلوس أو الاستلقاء، ما قد يجعل من الصعب عليه النوم.

ويمكن أن يؤدي ضعف السيطرة على مرض السكري مع مستويات عالية مزمنة من السكر في الدم إلى اعتلال الأعصاب السكري.

ويشير اعتلال الأعصاب السكري إلى تلف الأعصاب في القدمين أو الساقين الذي يتعارض مع الإحساس ويمكن أن يسبب أعراض الألم والوخز والتنميل والحرق.

أوضحت الدكتورة كارا أن هذه الأعراض قد تجعل النوم صعبًا وتؤدي إلى الاستيقاظ في منتصف الليل بسبب الأحاسيس غير السارة. وتشمل هذه الأعراض التعب الشديد والقلق والتوتر والاكتئاب والتفكير المفرط والتشوش الذهني والتوتر العصبي والتوتر العاطفي. وتؤثر هذه الأعراض على الجودة العامة للنوم وتمنع الشخص من الاسترخاء والاستمتاع بنوم هادئ ومريح. يمكن أن يكون لهذه الأعراض تأثير سلبي على الصحة العامة والعافية العامة للفرد. لذا، ينصح بالتعامل مع هذه الأعراض بشكل جدي والبحث عن العلاج المناسب لها.