انت الان تتابع خبر الحلقة التى هزت العالم العربي والاسلامي.. لافجر رجل تزوج دمية ويمارس معها هذا الفعل القذر بشغف كل ليلة.. ومالك مكتبي ينصعق من وقاحة هذا الضيف ويطالب بخروجه من الاستوديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناول الإعلامي السوري البارز مالك مكتبي في برنامجه الجريء قضايا غريبة وأحداث فريدة من نوعها في الوطن العربي.

وفي كل حلقة من البرنامج، يقوم مكتبي بدعوة ضيوف يتناولون قضايا جديدة من دول مختلفة في الشرق الأوسط. ويهتم الجمهور بمتابعة أخبار هؤلاء الأشخاص الغريبين وما يحدث لهم.

وفي إحدى الحلقات، قام مكتبي بدعوة ضيفٍ من الجنسية اللبنانية يستعبد زوجته ويرفض لها أن تمتلك هاتفًا، ويعتبرها جارية في المنزل. ويبرر ذلك بأنه يجب أن تهتم زوجته به ولا تهتم بالهاتف. ويقول إن أغلب حالات الطلاق في لبنان تحدث بسبب الهاتف، ولذلك فهو لا يعطي زوجته هاتفًا بأي حال من الأحوال.

وقد قام الإعلامي بفعل مثير للجدل على الهواء بإحضار دمية وتشبيهها بزوجة الضيف، لأنه يروج لفكرة أنها مجرد دمية في المنزل، لا تلبي إلا الطلبات دون أي رأي. وتتلقى الضربات والإهانات في المنزل دون أي رد فعل. ونصحه بأن يتزوج دمية، لماذا يعذب كائنًا بشريًا يحتاج للتعايش بهذا الشكل