انت الان تتابع خبر لا تشبع في السرير ولا يكفيها 10 رجال لسد رغباتها القوية.. لبنانية فاتنة تصدم مالك مكتبي في برنامج أحمر بالخط العريض!! (فيديو) والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في حلقة من برنامج "أحمر بالخط العريض" على قناة الـLBCI، تحدثت السيدة اللبنانية فاطمة بجرأة تامة عن تجاربها في الزواج. وفي مقابلة مع الإعلامي مالك مكتبي، قصت فاطمة تجربتها مع الرجال وأكدت أنها تختار الرجل الذي يلبي احتياجاتها الجنسية ورغباتها.

لقد أثارت تصريحات السيدة فاطمة جدلاً كبيرًا على موقع تويتر، خاصةً حول تجربتها في الزواج المتعدد لتلبية احتياجاتها الجنسية.

