انت الأن تتابع خبر كيوم ولدتها أمها.. مشهوره سناب شات رهف القنون تشعل السعودية من جديد بما كشفته عن حملها الأخير بدون أب شرعي!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تصدر اسم الفتاة السعودية رهف القنون، والتي عرفها العالم بعد هروبها من السعودية ولجوئها إلى كندا في يناير 2019 لأسباب وصفتها بـ”الاضطهاد”، مواقع التواصل الاجتماعي وقائمة الأكثر بحثًا على محرك “غوغل” بعد إعلان ولادتها طفلها الأول.

الكثيرين عليها وإلحاق الاتهامات بها، حيث أكد البعض أنها أنجبت “طفلًا غير شرعي” للحصول على جنسية كندا المقيمة على أراضيها منذ منحها حق اللجوء.وردت رهف على هجوم واتهامات الكثيرين بسبب إنجابها طفلًا “غير شرعي”، من علاقة محرمة” في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”.وكتبت:”من أكثر الكوابيس اللي كان ممكن أواجهها إني أتزوج شخص ما أحبه، شخص مجبورة أتزوجه لأن ما عندي خيار وسط المجتمع والعائلة”.

ثم أشارت: “الحب مو كل شيء بس إضافة جميلة للحياة… أحب زوجي جدًا… الحب اللي أحس فيه انتعاش لروحي وعقلي وحياتي.. I Love Him (أنا أحبه)… الحب حرية”

وكانت رهف القنون قد قالت، إنها وضعت طفلها الأول، مضيفة لمن يرفض تصديق أنها “حامل” أنها حاليًا في فترة “نفاس” منذ عدة أيام، وأن أهلها في السعودية على علم بكل شيء عنها، وأن آخر تواصل كان معهم منذ شهر ولم يسألوها عن موضوع عودتها للسعودية.



ولم تكشف رهف عن جنس المولود وما إذا كان ذكرًا أو أنثى، كما أنها لم تكشف عن هوية زوجها حتى هذه اللحظة.