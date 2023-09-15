انت الان تتابع خبر فضيحة الموسم تجعل تامر حسني في نص هدومه.. بسمة بوسيل مع احمد أبو هشيمة في فندق بإسبانيا و متابعون"فين الكعبة اللي زرتيها قبل شهور.. (صورة) والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - تواصل المغربية بسمة بوسيل إثارة الجدل عقب انفصالها عن الفنان المصري المصري تامر حسني، من خلال إطلالاتها الجريئة التي لم تكن تظهر بها خلال ارتباطها به.



ونشرت بسمة بوسيل عبر حسابها على “انستغرام” صورة لها شبه عارية أثناء تواجدها في حمام السباحة خلال إقامها في أحد المنتجعات الإسبانية.

وأرفقت بسمة بوسيل أرفقت صورتها بتعليق مثير حمل في طياته شيئا غير مفهوم، قائلة:” هذه المرة ضحكت في الأماكن التي بكيت فيها.. شكرًا لكي إسبانيا على لطفك هذه المرة”.

إطلالة بسمة بوسيل عرضتها للكثير من الانتقادات من قبل متابعيها الذين يقتربون من الـ 9 مليون متابع، مستنكرين جرأتها وتعريها خاصة وانها سبق وأن أعلنت عن اداء العمرة قبل أشهر قليلة.وفي هذا السياق، قالت إحدى المتابعات: ” وين العمرة والكعبة اللي زرتيهم؟”



وعلقت أخرى بالقول:” اخلعى اكتر فرصتك فى الشياكه تكتر”.

وانتقد آخر جرأتها بعد الانفصال بالقول:” بعد ما الدكر سابك فكيتي”.



وتسالت أخرى:” هى قالعة ولا اناشايفه غلط؟”.

يأتي ذلك في حسن زعمت صفحة “شاربليتا” التي تصف نفسها بملكة الفضائح، بأن بسمة بوسيل تتواجد حاليا في فندق the wave Ibiza برفقة رجل الاعمال المصري المعروف أحمد أبو هشيمة.

وأشارت إلى ان علاقة حب تجمعهما حاليا ويقضيان وقتا ممتعا بعيدا عن أعين الصحافة العربية.وادعت “شاربليتا” بأن هذه ليست المرة الاولى التي يذهب فيها أحمد أبو هشيمة وبسمة بوسيل في رحلة خارج مصر سويا.وقالت أنهما سبق وأن قضيا عدة أيام في اليونان.