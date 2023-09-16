انت الان تتابع خبر فنان مصري شهير يبكي على الهواء مباشرة ويصدم المشاهدين.. ماحدث لابنته صادم يشيب له شعر الرأس! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - انهار الفنان المصري صبحي خليل بالبكاء على الهواء مباشرة بسبب الظروف الصعبة التي يعانيها ابنته الصحية.

خلال مشاركته في برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" على قناة "سي بي سي"، تلقى خليل اتصالًا هاتفيًا من ابنته داليا التي تعاني من مرض السرطان منذ سبع سنوات. وخلال المكالمة، أوضحت داليا أنها خضعت لعدة عمليات جراحية ووجهت رسالة مؤثرة لوالديها.

قالت: "لا أستطيع العيش بدونكم، أنتم أهم شيء في حياتنا وحياة أصدقائنا، وأدعو لهم باستمرار". وانهار صبحي خليل في نوبة بكاء عند سماع هذه الكلمات، وكانت الإعلاميتين هبة الأباصيري وإيمان عز الدين حاضرتين وشاهدتين على هذا المشهد المؤثر. وتحدث خليل بتفصيل عن جوانب الأزمة الصحية التي تعاني منها ابنته. وكشف أنه لم يعلم بحقيقة مرضها لمدة عام ونصف، وأشار إلى المشاكل الصعبة التي تعرضت لها أسرته بسبب هذه المأساة. ووصف داليا بأنها "بطلة حقيقية" بسبب ما تحملته خلال رحلة المرض، قائلاً: "داليا ابنتي هي الشخص الذي يغير حياتي أكثر من زوجتي نجوى".

من المهم أن نذكر أن صبحي خليل هو ممثل مصري ولد في عام 1961. قدم أكثر من 100 عمل فني، وبدأ مسيرته الفنية في الثمانينيات من القرن العشرين من خلال المشاركة في مسلسل "الإمام البخاري" التاريخي. ومن الأعمال الفنية الهامة التي شارك فيها مسلسل "العار".