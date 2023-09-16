معجزة مهداة من رب العباد قلبت موازين الطب راساً عن عقب... شراب متوفر في كل بيت يضبط السكر بالدم خلال 30 دقيقة فقط! جربه ولن تندم ابداً

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الرياض - روايدا بن عباس - إذا كنت تعاني من مرض السكري من النوع الثاني، يمكنك التحكم في مستويات السكر في الدم بسهولة من خلال تغيير نظامك الغذائي أو تناول بعض المشروبات التي تساعد في خفض مستويات السكر في الدم.

تشير العديد من الدراسات إلى أن الشاي الأخضر يمكن أن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع الثاني. في إحدى الدراسات، تم إعطاء الشاي الأخضر لمجموعة من الفئران المصابة بمرض السكري لمدة ثلاثة أشهر. أظهرت النتائج أن الشاي لديه تأثير في خفض نسبة السكر في الدم وتثبيط تكون عدسة العين السكرية.

وصف الباحثون الشاي الأخضر بأنه "عامل محتمل غير مكلف وغير سام لخفض نسبة السكر في الدم. يمكن أن يكون الشاي وسيلة بسيطة وغير مكلفة للوقاية من مرض السكري أو تأخير الإصابة به وضمان عدم حدوث مضاعفات".

ووفقًا للدراسات، هناك علاقة بين استهلاك الشاي الأخضر وانخفاض مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام ومستويات اختبار الهيموغلوبين الغليكوزيلاتي (A1C)، بالإضافة إلى انخفاض مستويات الإنسولين أثناء الصيام، والتي تُعد مؤشرًا لصحة مرض السكري.

يقترح الباحثون أن الفوائد التي تساعد في إدارة نسبة الجلوكوز في الدم تعود للنشاط المضاد للأكسدة للبوليفينول والسكريات الموجودة في الشاي الأخضر. وتعزى مضادات الأكسدة أيضًا إلى فوائد أخرى مثل مكافحة السرطان وخفض مستويات الكولسترول وتحسين ضغط الدم وحتى تحسين نمو الشعر.