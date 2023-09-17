انت الان تتابع خبر سرُّ الرشاقة والتركيز: اكتشف قائمة الأطعمة الصحية التي تشبعك وتحافظ على تركيزك أثناء الرجيم! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - مثل الشوفان والأرز البني والعدس والبازلاء والفاصوليا السوداء، فهي تحتوي على الألياف والبروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع لفترة طويلة.

المكسرات والبذور التي تمنع الشعور بالجوع

مثل اللوز والجوز والفستق والكاجو والبذور الشيا والكتان، فهي تحتوي على الأحماض الدهنية الصحية والألياف التي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الجوع.

البروتينات التي تمنع الشعور بالجوع

مثل اللحوم البيضاء مثل الدجاج والتونة والسمك، والبيض ومنتجات الألبان قليلة الدسم، فهي تحتوي على البروتينات التي تساعد على الشعور بالشبع وتقليل الجوع.

بالإضافة إلى تناول الأطعمة المشبعة، يجب أيضا تناول كميات كافية من الماء والسوائل الأخرى للمساعدة في الشعور بالشبع ومنع الجوع.

في النهاية، يجب أن تتذكر دائما أن الطعام الذي يشبعك هو الطعام الذي يساعدك على تحقيق أهدافك الغذائية والصحية، ويجب أن تختار الأطعمة التي تكبح الجوع وتجعلك تشعر بالشبع لفترة طويلة بدون حرمان أو شعور بالجوع.

تعتبر الحبوب من أهم الأطعمة التي يجب تضمينها في نظامك الغذائي إذا كنت ترغب في الحفاظ على شعورك بالشبع طوال اليوم. ومن بين هذه الحبوب، تتميز الفريك بأنواعه والشوفان بأنواعه، خاصة الحبة الكاملة، بقدرتها على إبقاءك مشبعًا لفترة طويلة. فهما يحتويان على الألياف الغذائية التي تساعد في تنظيم عملية الهضم وتمنع الشعور بالجوع المفاجئ.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي الفاصوليا والعدس على نسبة عالية من البروتين، مما يجعلها خيارًا ممتازًا للشعور بالشبع وتلبية احتياجات البروتين اليومية. وتعتبر اللوبيا والعدس بأنواعها الأصفر والأسود من بين أفضل البقوليات التي تساعد في الحفاظ على شعورك بالشبع لفترة طويلة.

لذا، إذا كنت تسعى للحفاظ على شعورك بالشبع طوال اليوم، يجب أن تتضمن هذه الحبوب في وجباتك اليومية. قم بتجربة وصفات مختلفة باستخدام هذه الحبوب لتحصل على وجبات لذيذة ومغذية تمنحك الشبع والطاقة اللازمة لليوم.