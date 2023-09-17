انت الان تتابع خبر جنون الغرائز بعد الحرمان.. عروس بحرينيه حسناء لم تقدر أن تتمالك نفسها بليلة الدخلة فقامت بحركة خطيرة فوق السرير و جعلت العريس يخسر أغلـى مايملك!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد ساعتين من انتهاء حفل الزفاف، سمع الجيران صوت سيارة الإسعاف وتساءلوا عن سببها، لكنهم تفاجؤوا عندما رأوا المسعفين يحملون جثة العريس وينقلونها من الشقة.

ووفقًا للتقرير المذكور، حاول المسعفون إنعاش العريس الذي كان في حالة حرجة لكنه فارق الحياة، مما صدم عائلته وزوجته. وأظهر التشريح أن سبب الوفاة كان تناول العريس جرعة زائدة من المنشطات.

بعد يومين، استفاقت العروس من الغيبوبة وأعربت عن رغبتها في التحدث إلى والد العريس.

اعترفت له بأنها ألحت على زوجها لتناول "الفياغرا"، وعلى الرغم من رفضه في البداية، وافق في النهاية وتناول حبة واحدة. ولكن الزوجة لم تكتف بذلك، بل استغلت ذهابه إلى الحمام ووضعت حبتين إضافيتين من المنشطات في العصير، ظنًا منها أن ذلك سيزيد من قوة وطاقة العريس ويجعل ليلتهما مميزة. ولكن كان ذلك هو سبب وفاته.