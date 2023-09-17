انت الان تتابع خبر الحلقة الأوقح على الإطلاق لافجر رجل تزوج دمية ويمارس معها هذا الفعل القذر بشغف كل ليلة.. ومالك مكتبي ينصعق من وقاحة هذا الضيف ويطالب بخروجه من الاستوديو والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تناول الإعلامي السوري المعروف مالك مكتبي في برنامجه الجديد قضايا غريبة وأحداث فريدة من نوعها في الوطن العربي. وفي كل حلقة من البرنامج، يقوم مكتبي بدعوة ضيوف يتناولون قضايا جديدة من دول مختلفة في الشرق الأوسط. ويهتم الجمهور بمتابعة أخبار هؤلاء الأشخاص الغريبين وما يحدث لهم.

في إحدى الحلقات المثيرة، استضاف مكتبي ضيفًا من الجنسية اللبنانية يستعبد زوجته ويرفض لها أن تمتلك هاتفًا، ويعتبرها جارية في المنزل. وقد أثار هذا الموضوع الكثير من الجدل والاستياء لدى المشاهدين. وقد قام مكتبي بتجسيد هذه القضية الصادمة على الهواء من خلال إحضار دمية تشبه زوجة الضيف، ليرسخ فكرة أنها مجرد دمية في المنزل وأنها لا تمتلك أي حقوق أو رأي في الأمور المنزلية. وتعرضت الدمية للضرب والإهانة من قبل الضيف دون أي رد فعل منها.

وقد أعرب المشاهدين عن استيائهم من هذا التصرف المستفز والذي ينتهك حقوق المرأة ويعكس ثقافة التمييز والاستعباد. ونصح الإعلامي الضيف بأن يتزوج دمية بدلاً من أن يعذب كائنًا بشريًا يحتاج للتعايش والاحترام.