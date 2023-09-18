انت الان تتابع خبر أثناء تقديمها نشرة الأخبار على قناة “العربية”.. مذيعه سعودية حسناء تقع بالمحظور وتثير اعجاب الشباب بما فعلته في البث المباشر دون خجل؟! والان مع التفاصيل

الرياض - روايدا بن عباس - لم تستطع المذيعة السعودية "تهاني الجهني" السيطرة على نفسها أثناء قراءتها خبرًا على شاشة قناة الحدث. الخبر كان عن حادثة مضحكة في ألمانيا حيث قام المواطنون برفع قضية ضد جارهم "ديك" الذي يصيح 200 مرة يوميًا.

ظهرت تهاني الجهني في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على إنستجرام وهي تحاول أن تظهر هدوءها وتكمل قراءة الخبر بشكل طبيعي. ومع ذلك، لم تتمكن من إخفاء ضحكتها بسبب ضحكات المخرج والموظفين الذين كانوا خلف الكاميرا. وبالتالي، واجهت صعوبة في استكمال قراءة الخبر.

لاقت ضحكة تهاني الجهني والبحة في صوتها استحسان المتابعين الذين أبدوا إعجابهم وإشادتهم بها. وعلق الكاتب أحمد ياسين قائلاً "أنا أحب صوتك الرائع". وأضاف وائل فؤاد "أنتِ تمتلكين أجمل ضحكة وأجمل بحة في العالم، وأجمل ابتسامة تبقى ابتسامتك تهاني".

تعتبر الإعلامية تهاني بنت عوده المشدّق الجهني واحدة من الوجوه الإعلامية البارزة في الوطن العربي. قدمت تهاني أعمالًا إعلامية رائعة وحصلت على العديد من الشهادات والدورات في مجال الإعلام.

حازت تهاني على شهادة البكالوريوس في تخصص الأحياء من جامعة الملك عبد العزيز، وقد أكملت درجة الماجستير في إدارة الأعمال التنفيذية من نفس الجامعة. كما أكملت العديد من الدورات التدريبية في مجال الإعلام، بما في ذلك دورة الإعلام والسياسة الخارجية الأميركية في الولايات المتحدة الأميركية عام 2017 ودورة مذيع أخبار في قناة العربية وأكاديمية فوكس للتدريب في دبي عام 2013 ودورة التحرير والتحقيق الصحافي من صحيفة النهار اللبنانية عام 2007.

بدأت تهاني مسيرتها المهنية في صحيفة البلاد ومن ثم انتقلت للعمل في صحيفة المدينة. عملت أيضًا كمراسلة للفضائية اللبنانية إل بي سي من السعودية وشاركت في إعداد برنامج "عيشو معنا" في لبنان. كما ساهمت في إعداد برنامج "صباح الخير يا عرب" من مكتب قناة إم بي سي في السعودية. وعملت تهاني أيضًا كمحررة في غرفة الأخبار في قناة العربية في دبي وقدمت الأخبار كأول مذيعة سعودية في قناة العربية الحدث عام 2013.