انت الان تتابع خبر طريقة عسكرية مذهلة للنوم في دقيقتين! جربها الآن والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - الكثير من الناس يبحثون عن طرق سريعة للنوم، خاصةً الأشخاص الذين يعانون من مشكلة الأرق بشكل متكرر. وقد قام مدرب اللياقة البدنية، جاستن أغوستين، بمشاركة "طريقة عسكرية" معتمدة للنوم، حيث يزعم أن 96% من الأشخاص الذين يتبعونها يستطيعون النوم في غضون دقيقتين من إغلاق أعينهم.

وقد وصف جاستن هذه التقنية بأنها "مذهلة"، وقال: "وفقًا لبحثي، تم تطوير هذه التقنية أساسًا للطيارين المقاتلين الذين يحتاجون إلى تركيز 100%، ونعلم جميعًا أن النوم القليل يؤثر على التركيز".

أولاً، يجب عليك أن تهدأ جسمك وتسترخي بشكل منهجي، بدءًا من الرأس وصولًا إلى أخمص القدمين.

وقد أوضح جاستن قائلاً: "ابدأ بإرخاء عضلات جبينك. أرخ عينيك وخديك وفكك، وركز على تنفسك. ثم تأكد من أن كتفيك غير متوترين. انزلهما إلى أدنى مستوى ممكن وحافظ على ذراعيك إلى جانبك، بما في ذلك يديك وأصابعك. تخيل هذا الشعور الدافئ وهو ينتقل من رأسك إلى أطراف أصابعك".

ثم، خذ نفسًا عميقًا وأخرجه ببطء، واسترخي صدرك وبطنك وصولًا إلى فخذيك وركبتيك وساقيك وقدميك.

وأضاف جاستن قائلاً: "مرة أخرى، تخيل هذا الشعور الدافئ وهو يتدفق من قلبك إلى أصابع قدميك".

ثم، قم بتصفية ذهنك من أي ضغوط أو تفكيرات.

وأوصى جاستن بالتفكير في سيناريوين:

- الاستلقاء في قارب في بحيرة هادئة، ولا شيء فوقك سوى سماء زرقاء صافية.

- الاستلقاء على أرجوحة مخملية سوداء في غرفة مظلمة تمامًا.

وقال جاستن بتأثير: "عندما تشعر بالتشتت أو تبدأ في التفكير في أمور أخرى، قل هذه الكلمات لنفسك لمدة عشر ثوانٍ - "لا تفكر، لا تفكر".