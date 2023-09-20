انت الان تتابع خبر مواجهة الإبداع والجدل: مخرج فيلم Voy voy voy يرد على اتهامات سرقة الفكرة بحديث حصري! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - رد عمر هلال، مخرج فيلم "فوي فوي فوي" على غضب الصحفيين من رده على سؤال لزميل صحفي بالسخرية منه في مؤتمر صحفي عقب العرض الخاص للفيلم، وما أثير أيضاً عن اتهامه بسرقة فكرة الفيلم.

قال المخرج عمر هلال في تصريح خاص لـ "الأسبوع": "لا أعتقد أن أحداً يشن حملة ضد الفيلم وأنا لا أتهم أحداً، وقدمت اعتذاراً للصحفيين على حسابي الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك".

وأضاف، أنه لا يعرف هذا الصحفي، ولكنه كان شخصية لطيفة وأنهما كانا يمزحان معًا على الريد كاربت، وأنه عندما طُرح عليه الصحفي السؤال الذي اعتبر أن نهاية الفيلم تشجع الناس على النصب والهروب، لذلك أجاب عليه أن هؤلاء الناس يفعلون أشياء لا يعتقد أنهم يحبون أن يفعلوها.

وتابع: "الجمهور أخذ هذا على أنه تكبر وعجرفة، ولكني نفيت هذا، وقلت، إن الجميع كان يمزح ولا أعلم لما أخذه بعض الناس على أنه تعاليًا ولكنه بعيد كل البعد عن هذا".

هل سرق عمر هلال قصة فيلم "فوي فوي فوي"؟

بخصوص الادعاءات الأخيرة بأن المخرج فيلم "فوي فوي فوي" قد سرق فكرته من الصحفي محمود شوقي، قام عمر هلال بالرد على هذه الادعاءات. قال هلال، المخرج الشاب لفيلم "فوي فوي فوي"، أنه يعتذر بصدق للصحافة بأكملها وأنه مدين لها بالفضل. وفيما يتعلق بالتحقيق الذي قام به الصحفي محمود شوقي ونشرته الصحف العالمية، أكد هلال أنه قرأ هذا التحقيق دون أن يدرك أنه كان من تأليف محمود شوقي. وأشار هلال إلى أنه نفسه خريج صحافة ويقدر العمل الصحفي وأهميته.