انت الان تتابع خبر تفاصيل جديدة وغير متوقعة في حادثة مقتل دبلوماسي عماني سابق داخل شقته في مصر.. والتحقيقات الأولية تكشف مفاجأة بشأن علاقة الضحية بالمتهمين!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت التحقيقات تفاصيل جديدة في واقعة مقتل دبلوماسي سابق بسفارة سلطنة عمان داخل شقته في منطقة العجوزة بالجيزة .



القتل

وأوضحت التحقيقات أن المجني عليه قتل بعدة طعنات علي يد عاملة نظافة وسائق، بهدف السرقة، حسب "القاهرة 24".

المتهمين

وذكرت التحريات أن المتهمة الأولى أقرت أنها تعمل لدى موظف سابق بالسفارة العمانية "المجني عليه" وتربطهما علاقة، وأنها دبرت الواقعة بقصد السرقة بالاتفاق مع المتهم الثاني، الذي وصلها لشقة المجني عليه.



السرقة

وأشارت التحقيقات إلى أنه حال وجود المتهمة رفقة المجني عليه تعدت عليه بآلة حادة "سكين" بعدة طعنات حتى فارق الحياة واستولت على 14 هاتف محمول ماركات مختلفة - 7 ساعات ماركات مختلفة – كاميرا - خزينة حديدية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية".

وأضافت التحقيقات أن المتهم الثاني أفاد بإخفائه المسروقات وتغييره مبلغا ماليا من العملة الأجنبية لدى أحد الأشخاص "تم ضبطه" وتم ضبط كافة المسروقات