انت الان تتابع خبر نداء لجميع للسيدات .. ضعي الصابون على الخيار وإستخدميه بهذه الطريقة فقط وبهذا الوقت في غرفة النوم.. نتيجة مذهلة ستجعلكِ تحتفظين به تحت السرير؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - واحدة ملعقة كبيرة من زيت الزيتون ملعقة صغيرة من عصير الليمون

ملعقة صغيرة من عصير الألوة فيرا

ملعقة صغيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت الزنجبيل

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم

قومي بتقشير الخيار وقطعه إلى قطع صغيرة. ثم قومي بوضع الخيار في الخلاط الكهربائي واخلطيه جيدًا حتى يصبح لديك خليط ناعم.

بعد ذلك، قومي بإضافة زيت الزيتون وعصير الليمون وعصير الألوة فيرا وماء الورد وزيت الزنجبيل ومسحوق الكركم إلى الخليط واخلطيهم جيدًا معًا.

ضعي الماسك على وجهك واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم قومي بغسله بالماء الفاتر. ستلاحظين الفرق في بشرتك بعد استخدام هذا الماسك بشكل منتظم.

يمكن استخدام ماسك صابون الخيار مرتين في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج. قومي بتجربته واستمتعي ببشرة صحية ومشرقة.

هذا المقال يحتوي على وصفة لماسك الصابون الطبيعي لتحسين جودة البشرة. يمكن استخدام هذا الماسك مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.

لتحضير هذا الماسك، ستحتاجين إلى مكونات بسيطة ومتوفرة في المنزل. ستحتاجين إلى كمية من الصابون العادي المبشور، كوب كبير من الماء المغلي، ملعقة كبيرة من نشا الذرة، وملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج.

ابدئي ببشر الصابون العادي وضعه في برطمان زجاجي مع غطاء. ثم أضيفي الماء المغلي تدريجياً إلى الصابون المبشور وقومي بتحريكهما جيداً حتى يتجانسا.

بعد ذلك، قومي ببشر الخيار وصفيه من الماء باستخدام المصفاة. أضيفي للماء المصفى من الخيار إلى الصابون وقومي بتحريكهما معاً حتى يتجانسا.

أضيفي نشا الذرة إلى الخليط وقومي بتحريكه بالملعقة المعدنية. أضيفي بضع قطرات من عصير الليمون واستمري في التحريك حتى تحصلي على كريم قوامه متماسك قليلاً.

اشطفي وجهك بالماء النقي ثم ضعي الخليط على الوجه وقومي بتدليكه لمدة عشر دقائق. بعد ذلك، اشطفي الوجه بالماء الفاتر. يمكنك تكرار الوصفة مرتين في الأسبوع للحصول على بشرة ناعمة ونضرة.