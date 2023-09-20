انت الان تتابع خبر سعودية فائقه الحسن تزوجت بشقيق زوجها بعدما مات.. وفي ليلة الدخلة أخبرها العريس بسر خطير جن جنونها وجعلها تهرول الى المطبخ وتنتحر على الفور؟!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في واقعة اليوم، تدور أحداثها في إحدى الشقق المتواضعة، حيث يقدم أحد الشباب إلى فتاة جميلة معروفة بحسن خلقها وجمالها. يشتهر هذا الشاب بأخلاقه الحميدة وسمعته الطيبة.

تعرف الشاب على الفتاة خلال إحدى المناسبات العائلية وأعجب بها وتقدم لخطبتها. وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتمت خطبتهما، وعاش الشابان فترة خطوبة سعيدة. وبعد بضعة أشهر تم تحديد موعد الزفاف، حيث كان زفافًا رائعًا وجميلًا، وانتهى بتوديع الأهل والأصدقاء للعروسين، وبدأت حياة زوجية جديدة ومليئة بالأمل والسعادة.

كانت حياة الزوجين مليئة بالسعادة والحب، ولكن بدأت الشكوك تتسلل إلى قلب الزوجة بشأن زوجها. لاحظت تغيرًا في تعامله معها ولاحظته وهو يتحدث مع صديقتها ووجدت رقم هاتفها في هاتفه، وعندما سألته عن ذلك، أنكر أنه يتواصل معها.

في يوم من الأيام، تلقى الزوج اتصالًا وخرج من المنزل، فتبعته زوجته بعينيها، ورأته وهو يقابل صديقتها. هنا تأكدت الشكوك في قلبها، وقالت في نفسها "لقد ضبطته يخونني مع صديقتي"، ولم تكن تعلم عن طبيعة علاقتهما.

تعرف الشاب على الفتاة خلال إحدى المناسبات العائلية وأعجب بها وتقدم لخطبتها. وبالفعل وافق الأهل على الخطبة وتمت خطبتهما، وعاش الشابان فترة خطوبة سعيدة. وبعد بضعة أشهر تم تحديد موعد الزفاف، حيث كان زفافًا رائعًا وجميلًا، وانتهى بتوديع الأهل والأصدقاء للعروسين، وبدأت حياة زوجية جديدة ومليئة بالأمل والسعادة.

كانت حياتهما مليئة بالسعادة حتى بدأ الشك يتسلل إلى قلب زوجته بشأنه. لاحظت تغيرًا في سلوكه مؤخرًا ولاحظته يتحدث مع صديقتها. عندما واجهته بذلك، نفى أنه يتواصل معها.

في يوم من الأيام، تلقى الزوج اتصالًا وخرج من المنزل، تبعته زوجته لتجده يلتقي بصديقتها. في هذه اللحظة، تأكدت الشكوك في قلبها وقالت لنفسها "لقد ضبطته يخونني مع صديقتي"، ولم تكن تعلم حقيقة علاقتهما.

جاءت لها فكرة شيطانية للتخلص من زوجها، حيث لم تكن مستعدة لأن يأخذها غيرها أو يتركها. قامت بوضع السم في طعامه، وبعد تناوله للطعام، توفي على الفور.

انتهت مراسم العزاء وبعد مرور أشهر، قرر شقيقه الأصغر الزواج من زوجته السابقة. وبالفعل، وافقت الزوجة بعد الضغط الشديد. في ليلة الزفاف، أخبرها زوجها سرًا كان يخفيه شقيقه عنها قبل وفاته، وأعد لها مفاجأة.