انت الان تتابع خبر الحلقة التي اشعلت العالم العربي بأكمله واغضبتهم بسبب جرائتها..فتاة تفاجئ مالك كتبي وتقوم بممارسة هذا الأمر في الاستديو وهو يركض هارب!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - استضاف الإعلامي اللبناني مالك مكتبي عدد من السيدات لمناقشة عمليات التجميل ومقاييس الجمال من وجهات نظرهن. ولكن المفاجأة التي لم يتوقعها المشاهدون في العالم العربي كانت قيام فتاة بخلع ملابسها والظهور بالبكيني فقط في فيديو مصور. ولم تكتفِ الفتاة بذلك، بل انضمت إليها سيدات أخريات بارتداء ملابس البحر والظهور بها على الهواء مباشرة في تحدي منهن.

تناولت المناظرة الجمالية موضوع عمليات التجميل التي يلجأ إليها النساء للحصول على جمال إضافي، وبينت رأي سيدات أخريات يرفضن تلك العمليات ويحافظن على جمالهن الطبيعي رغم تقدمهن في العمر. وقد جاء ذلك في إطار برنامج "أحمر بالخط العريض" مع الإعلامي مالك مكتبي على قناة ال بي. وفي الجزء الأول من التحدي، اجتمعت سيدتان يفضلان عمليات التجميل بهدف الوصول إلى مرحلة الرضى التام عن جمالهما وليكونا مثيرتان أو للتشبه بنجمات لبنان مثل مايا دياب وهيفاء وهبي. أما القسم الثاني، فقد شاركت سيدتان ترفضان التجميل وكانتا أكثر جرأة حيث ظهرتا أمام الكاميرات وأعلنتا رفضهما لعمليات التجميل وأكدتا رفضهما لإقامة علاقات مع الأشخاص الذين يعتمدون على الجمال الخارجي فقط. وأثارت الحلقة التي تداولتها عدة مقاطع فيديو جدلاً كبيراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر بعض المعلقين أن هذا النوع من التحديات الجريئة مرفوض لدى أغلبية المشاهدين العرب كونها تعرض البرنامج وأصحابه للانتقادات.

برنامج "الحقيقة المرة" هو واحد من أشهر البرامج التلفزيونية في الوطن العربي. بدأ عرضه للمرة الأولى في عام 2008 ومنذ ذلك الحين تم عرض 12 موسماً من البرنامج على قناة إل. يعتبر البرنامج برنامج حواري هادف وممتع في نفس الوقت. يتميز بتقديمه للعديد من القضايا الاجتماعية التي تهم المواطن العربي.

يتناول البرنامج قضايا مثل تعدد الزوجات وزواج النساء المسنات من شبان صغار في سنهم. يقدم البرنامج هذه القضايا بشكل مفاجئ ومثير للاهتمام، مما يجعل المشاهدين يتوقعون الصدمة والمفاجأة في كل حلقة.