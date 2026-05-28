انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 03:30 مساءً - انضم محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي السابق ، لمعسكر منتخب مصر خلال الساعات الماضية استعدادا لكأس العالم 2026.

كان ليفربول أقام حفل وداع مؤخرا للفرعون المصري قبل أن يصل القاهرة وينضم لمعسكر المنتخب قبل ساعات من ودية روسيا مساء اليوم .

موعد ودية مصر وروسيا

تقام ودية منتخب مصر بقيادة حسام حسن أمام منتخب روسيا في التاسعة مساء اليوم الخميس باستاد القاهرة الدولي.

وافقت شركة العاصمة الجديدة، الراعي الرسمي لمباراة منتخب مصر وروسيا علي اقامة الودية يوم 28 مايو، باستاد القاهرة الدولي، وذلك في إطار الحرص علي الاستمتاع بالأجواء الجماهيرية المميزة التي يتمتع بها هذا الاستاد التاريخي.

كما وافقت الشركة ايضاً على طرح تذاكر المباراة مجانًاو دعوة الجماهير المصرية لحضور المباراة، على أن يتم حجز واستلام التذاكر من خلال شركة تذكرتي احتفالا بمرور 10 سنوات على انشاء الشركة.

يأتي ذلك في إطار دعم المنتخب القومي قبل مشاركته في كأس العالم 2026، وإتاحة الفرصة للجماهير لمشاركة المنتخب الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، في أجواء جماهيرية تليق بالكرة المصرية.