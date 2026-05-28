كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 03:30 مساءً - تراجعت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن تعيين الغيني ايسونو جيرسون حكما لمباراة منتخب مصر للناشئين وتنزانيا ضمن منافسات الدور نصف النهائي لكأس الأمم الإفريقية للناشئين، وقررت تعيين الحكمة الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا.

أنتسينو توانيانيوكوا يقود مباراة مصر وتنزانيا

وقررت اللجنة تعيين الناميبية أنتسينو توانيانيوكوا حكما للساحة لإدارة مباراة مصر وتنزانيا، ويعاونها كل من الزامبية نانسي كاستيو مساعداً أول وساكينا حميدو من النيجر مساعداً ثانياً والكاميروني ويلي ستيفان حكماً رابعاً.

موعد مباراة مصر وتنزانيا

ومن المقرر إقامة اللقاء اليوم الخميس، فى تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة على إستاد مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط.

يذكر أن المنتخبين حجزا بطاقتيهما في مونديال الناشئين، بعد وصول المنتخبين إلى الدور نصف النهائي للبطولة القارية.