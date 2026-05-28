من العلمين الجديدة إلى شواطىء الغردقة.. محمد صلاح سفير السياحة المصرية للخارج

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 05:18 مساءً - من مدينة العلمين الجديدة إلى شواطئ الغردقة، مرورًا بأهرامات الجيزة، يواصل محمد صلاح لعب دور بارز في الترويج للسياحة المصرية، مستفيدًا من شعبيته العالمية الهائلة ومكانته كواحد من أشهر نجوم كرة القدم في العالم.

ظهور محمد صلاح في العلمين الجديدة يعزز مكانة المدينة عالميًا

وبات ظهور محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول السابق في المدن السياحية المصرية محل اهتمام واسع من الجماهير ووسائل الإعلام الدولية، حيث تحولت صوره خلال الإجازات الصيفية إلى دعاية غير مباشرة للمقاصد السياحية المصرية، خاصة مع المتابعة الضخمة التي يحظى بها عبر منصات التواصل الاجتماعي حول العالم.

وخلال السنوات الأخيرة، حرص محمد صلاح على قضاء جزء من عطلاته الصيفية في مدينة العلمين الجديدة، التي أصبحت واحدة من أبرز الواجهات السياحية الحديثة في مصر. ويمثل ظهور “الملك المصري” هناك رسالة دعم قوية للمشروعات السياحية والتنموية التي تشهدها المدينة، والتي تحولت في وقت قياسي إلى نقطة جذب لنجوم الرياضة والفن من داخل مصر وخارجها، بفضل ما تضمه من منشآت حديثة وشواطئ عالمية المستوى.

كما اعتاد محمد صلاح زيارة مدينة الغردقة بعد نهاية مواسمه الكروية في إنجلترا، سواء للاستجمام أو للاستشفاء واستعادة لياقته البدنية قبل العودة إلى المنافسات. وشهدت الأعوام الأخيرة تواجدًا متكررًا له في المدينة الساحلية، خاصة بعد إصابته بفيروس كورونا، حيث اختار الغردقة لقضاء فترات الراحة والتعافي. ولم تقتصر زياراته على الاستجمام فقط، بل حرص أيضًا على ممارسة عدد من الأنشطة الرياضية والترفيهية، من بينها لعبة الاسكواش، إلى جانب لعبة الطاولة التي يُعرف بشغفه بها خلال إجازاته المختلفة.

وعلى الجانب التاريخي، كان للنجم المصري محمد محمد صلاح حضور لافت في منطقة أهرامات الجيزة، عندما زارها عام 2017 قبل انتقاله إلى ليفربول، في جولة جذبت اهتمامًا واسعًا وأعادت تسليط الضوء على واحدة من أهم الوجهات الأثرية في العالم.

وبات محمد صلاح مع مرور الوقت أحد أبرز الوجوه التي تعكس صورة مصر الحديثة أمام العالم، ليس فقط بما يقدمه داخل الملاعب، بل أيضًا من خلال دعمه المستمر للسياحة المصرية، عبر زياراته المتكررة وتحركاته التي تحظى بمتابعة عالمية واسعة.

