تشكيل هجومي لمصر في موقعة نصف نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

تشكيل هجومي لمصر في موقعة نصف نهائي أفريقيا تحت 17 عاماً

صندوق مجلس السلام التابع لترامب يواجه أزمة تمويل بعد 4 أشهر من تأسيسه

صندوق مجلس السلام التابع لترامب يواجه أزمة تمويل بعد 4 أشهر من تأسيسه

الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

الذهب يهبط لأدنى مستوى في شهرين مع تصاعد التوتر بين أمريكا وإيران

ريبيرو يؤجل انضمام مونتيري للأهلي بشكل رسمي .. اعرف التفاصيل

ريبيرو يؤجل انضمام مونتيري للأهلي بشكل رسمي .. اعرف التفاصيل

من العلمين الجديدة إلى شواطىء الغردقة.. محمد صلاح سفير السياحة المصرية للخارج

من العلمين الجديدة إلى شواطىء الغردقة.. محمد صلاح سفير السياحة المصرية للخارج

مشروب الكركدية وبذور الشيا لبشرة صحية

مشروب الكركدية وبذور الشيا لبشرة صحية

انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

الرئيسية أخبار مصرية

ريبيرو يؤجل انضمام مونتيري للأهلي بشكل رسمي .. اعرف التفاصيل

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ريبيرو يؤجل انضمام مونتيري للأهلي بشكل رسمي .. اعرف التفاصيل

ريبيرو يؤجل انضمام مونتيري للأهلي بشكل رسمي .. اعرف التفاصيل

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 05:18 مساءً - يترقب النادي انتهاء أزمة مستحقات الإسباني خوسيه ريبيرو المدير الفني السابق للفريق التي تم تصعيدها للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ليس فقط من أجل إسدال الستار على هذه الأزمة ولكن حتى يتمكّن مسئولو الأهلي من إتمام التعاقد بشكل رسمي مع المحامي السويسري مونتييري ليكون مسئولاً عن ملف صياغة العقود مع اللاعبين والمدربين الأجانب وكذلك الأزمات التي يخوضها النادي في فيفا أو المحكمة الرياضية الدولية "كاس"  مع أي لاعب أو جهة.

 


الاهلي يستعين بـ مونتيري ودياً فقط
 

وحرص الأهلي على الاستعانة بالمحامي السويسري بشكل ودي فقط في أزمة الدنماركي ييس توروب المدير الفني الحالي للفريق الذي يستعد الأهلي لفسخ عقده ،واستفسر مسئولو القلعة الحمراء من مونتيري عن صحة موقف النادي في هذه الأزمة، بعدما طلب المدرب الدنماركي الحصول على شرط جزائي قيمته 6 أشهر بجانب راتب شهر يونيو، وهو ما رفضه الأهلي الذي أصر على دفع رتب شهر يونيو بجانب 3 أشهر شرط جزائي.


عمولة وكيل توروب ..مرفوضة
 

كما طلب وكيل أعمال توروب الحصول على عمولة 250 ألف يورو عن الموسم المُنقضي و350 ألف يورو عن الموسم المقبل وهو ما رفضه الأهلي أيضاً وتمسك بتسديد عمولة الموسم المُنقضي أما الموسم المقبل فلا يمكن دفع عمولة خاصة به لأن المدرب لن يكون موجود وقتها.

 

وأكد مونتيري لمسئولو الأهلي أن موقفهم قانوني في أزمة توروب لكن حال تصعيد الأزمة من قبل المدرب الدنماركي للفيفا لن يستطيع الأهلي الاستعانة بالمحامي السويسري بشكل رسمي في هذه القضية لأن مونتيري مازال خصماً للأهلي في أزمة ريبيرو وثلاثة من مساعديه.

 


أزمة ريبيرو تؤجل ضم مونتيري للأهلي
 

وحصل ريبيرو على حكم من فيفا بتغريم الأهلي 588 ألف دولار ، لكن الأهلي رفض هذا الحكم وقرر الاستئناف لدى المحكمة الرياضية الدولية.

 

وكان مجلس الأهلي قد اتخذ قراراً منذ عدة أسابيع بتكليف مونتييري محامياً دولياً للنادي ليكون مسئولاً عن النزاعات الدولية في الفيفا والمحكمة الرياضية وصياغة عقود اللاعبين والمدربين بعدما شهدت الفترة الماضية عدة أزمات بسبب وجود بعض القصور في هذا الملف لكن تعيين مونتيري بشكل رسمي ضمن منظومة الأهلي يستلزم عدم دخوله في أي نزاعات ضد النادي لذا ينتظر مسئولو القلعة الحمراء إنتهاء أزمة ريبيرو.

 

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه:
أحمد صلاح

الكاتب

أحمد صلاح

إخترنا لك

وزارة الصحة: 244.4 مليون جنيه استثمارات تطوير مستشفى العلمين النموذجى

أخبار ذات صلة

0 تعليق