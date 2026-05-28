انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

انضمام محمد صلاح لمنتخب مصر استعدادا لكأس العالم

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

نتيجة امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

نتيجة امتحانات النقل لجميع المراحل التعليمية بالإسكندرية.. اعرف التفاصيل

تركيا تخفض واردات خام الأورال الروسي لأدنى مستوى منذ عام ونصف

تركيا تخفض واردات خام الأورال الروسي لأدنى مستوى منذ عام ونصف

ترامب: إيران عازمة على إبرام اتفاق ولم نصل لتفاهم نهائي بعد

ترامب: إيران عازمة على إبرام اتفاق ولم نصل لتفاهم نهائي بعد

أسعار النفط تهبط بأكثر من 5% وسط مؤشرات على انفراجة بين واشنطن وطهران

أسعار النفط تهبط بأكثر من 5% وسط مؤشرات على انفراجة بين واشنطن وطهران

الأرصاد: أجواء حارة ثانى أيام العيد وفرص أمطار رعدية بهذه المناطق

الأرصاد: أجواء حارة ثانى أيام العيد وفرص أمطار رعدية بهذه المناطق

مواعيد غلق كوبرى 6 أكتوبر بالجيزة والتحويلات المرورية البديلة والعودة

مواعيد غلق كوبرى 6 أكتوبر بالجيزة والتحويلات المرورية البديلة والعودة

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم بجميع الفئات

مواعيد قطارات القاهرة الإسكندرية اليوم بجميع الفئات

الرئيسية أخبار مصرية

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 03:30 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "نقل" بسرقة حقيبة من أحد الأطفال ومحاولة خطفه بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

 

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبإستدعائه وسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 25 الجارى قام قائد سيارة نقل بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من نجله حال وقوفه أمام المنزل، والتعدى علية بالضرب.

 

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق، مقيم دائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

اسماعيل الماحي

الكاتب

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إخترنا لك

كاف يتراجع ويسند مباراة مصر وتنزانيا للحكمة الناميبية توانيانيوكوا

أخبار ذات صلة

0 تعليق