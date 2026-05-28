ضبط سائق نقل لسرقته حقيبة طفل والتعدي عليه في عين شمس

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 28 مايو 2026 03:30 مساءً - كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر صاحب الحساب من قيام قائد سيارة "نقل" بسرقة حقيبة من أحد الأطفال ومحاولة خطفه بمنطقة عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأمكن تحديد القائم على النشر، تبين أنه عامل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبإستدعائه وسؤاله أفاد بأنه بتاريخ 25 الجارى قام قائد سيارة نقل بسرقة حقيبة يد بداخلها مبلغ مالى من نجله حال وقوفه أمام المنزل، والتعدى علية بالضرب.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة سائق، مقيم دائرة قسم شرطة المطرية، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشد عن المبلغ المالى المستولى عليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.