انت الان تتابع خبر سبحان الله.. عشبة تتحول إلى معجزة إذا نقعتها بالماء .. تحميك من السكري والقولون وتخفض الكولسترول وتساهم في إنقاص الوزن !والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تعتبر عشبة الهندباء غنية بالألياف التي تُدعى بالإنيولين "Inulin"، بالإضافة إلى ذلك فهي تستخدم في الطب البديل، وهناك بعض الدراسات التي تبين دورها في علاج السكري وأمراض أخرى مثل القولون والسمنة.

وتحتوي الهندباء على فوائد صحية عديدة مثل علاج أمراض المعدة والكبد، حب الشباب، والأكزيما، وارتفاع الكوليسترول في الدم، وكذلك تساعد على ضبط معدلات السكر في الدم. ووفقًا لموقع "صحتك في وصفة"، يمكننا معرفة كيفية إعداد شاي الهندباء مع الماء لضبط نسبة السكر في الدم.

تحتوي جذور الهندباء على خصائص مضادة لمرض السكري بسبب احتوائها على الألياف القابلة للذوبان المعروفة باسم الإينولين، والتي تحتوي على كربوهيدرات معقدة تُعرف باسم fructooligosaccharide (FOS) والتي تدعم نمو البكتيريا الصحية في الجهاز الهضمي وتزيل البكتيريا غير الصحية. وبالتالي، فإنها تزيد من حساسية الأنسولين عن طريق إبطاء تدفق السكر من الأمعاء إلى مجرى الدم، مما يمنع حدوث طفرات في مستويات السكر في الدم أو الأنسولين.

وأظهرت دراسة أن تناول الإنيولين ساعد في تخفيض مستوى سكر الدم الصباحي لدى 49 امرأة تعاني من مرض السكري. وأشارت دراسة أخرى إلى أنه قد يكون هناك دور للهندباء في تخفيف مقاومة الخلايا للأنسولين، وبالتالي قد تساعد الهندباء في الوقاية من مرض السكري.

وفيما يلي طريقة عمل شاي الهندباء لضبط نسبة السكر:

المكونات:

- 2 كوب من الهندباء.

في هذه الوصفة سوف نقوم بتحضير مشروب صحي ومنعش من الهندباء. ستحتاج إلى 4 أكواب من الماء المغلي وكوبين من الهندباء.

لتحضير المشروب، قم بوضع الهندباء في إناء على النار وأضف الماء المغلي. اترك المزيج يغلي لمدة بضع دقائق.

بعد ذلك، اترك المشروب يبرد قليلاً قبل تناوله. يمكنك شربه كمشروب ساخن أو بارد، حسب تفضيلك.

تعتبر الهندباء مصدرًا غنيًا بالعديد من العناصر الغذائية المفيدة للجسم. فهي تحتوي على فيتامينات ومعادن مثل فيتامين C وفيتامين K والبوتاسيوم والحديد. كما تحتوي على مضادات الأكسدة التي تعزز صحة الجلد وتقوي جهاز المناعة.

لذا، جرب تناول هذا المشروب الصحي والمنعش من الهندباء واستمتع بفوائده العديدة لصحتك.