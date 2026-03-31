” المعلم ” حسن شحاتة يتوقع نتيجة مباراة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:22 مساءً - أدلى حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب الوطني المصري، بتصريحات هامة لصحيفة "آس" الإسبانية حول المواجهة المرتقبة التي تجمع الفراعنة بمنتخب "الماتادور" الليلة، وذلك في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض غمار منافسات كأس العالم 2026، حيث وصف "المعلم" اللقاء بالصعب للغاية بالنظر إلى قيمة الخصم الذي يمتلك هوية البطل ويعتمد بشكل أساسي على فرض أسلوب الاستحواذ داخل الملعب.

رسالة حسن شحاتة للاعبي المنتخب الوطني المصري قبل مواجهة إسبانيا

وشدد شحاتة على ضرورة تحلي اللاعبين بالشجاعة والشخصية القوية لخروج بنتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن المنتخب المصري يجب أن يذهب للمونديال بطموح كبير دون النظر لأي عقد تاريخية، مع استهداف الفوز بمباراتين على الأقل في دور المجموعات، كما أبدى تفاؤله بقدرة المنتخب على تخطي عقبة بلجيكا أيضًا في حال تقديم الأداء المطلوب ، كما توقع نتيجة إيجابية اليوم للفراعنة.

حسن شحاتة يتحدث عن دور محمد صلاح مع منتخب مصر

وفيما يخص نجم المنتخب الأول محمد صلاح، أكد حسن شحاتة على الدور القيادي الذي يجب أن يلعبه من واقع خبراته الكبيرة في الملاعب الأوروبية، معتبرًا أن انتقاله للدوري الإسباني سيكون خطوة رائعة بشرط أن تكون من بوابة القطبين ريال مدريد أو برشلونة، مؤكدًا أن جودة صلاح تمنحه الأحقية في التواجد داخل أي نادٍ عملاق في القارة العجوز.

موعد مباراة مصر و إسبانيا الودية

ومن المقرر أن تنطلق صافرة هذه القمة الودية في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وسط ترقب جماهيري كبير لمتابعة أداء المنتخب المصري قبل التوجه للمحفل العالمي، حيث تسعى القيادة الفنية الحالية للاستفادة القصوى من الاحتكاك بالمدارس الكروية الكبرى مثل المدرسة الإسبانية.