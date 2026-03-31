دعمًا للمزارعين المصريين.. مد مهلة صرف الأسمدة الشتوية...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:22 مساءً - في تحرك سريع لدعم المزارعين وضمان استقرار الإنتاج الزراعي، أعلن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، مد فترة استلام وتوزيع أسمدة الموسم الشتوي لمدة أسبوع إضافي، لتبدأ من غد الأربعاء وحتى الثلاثاء الموافق 7 أبريل، بدلًا من انتهاء المهلة اليوم 31 مارس.

ويأتي القرار في إطار جهود الدولة لتقديم التيسيرات اللازمة للفلاحين، خاصة مع تزايد الطلب على الأسمدة خلال المراحل الأخيرة من الموسم الشتوي، بما يضمن استمرار العملية الإنتاجية دون معوقات.

مد فترة صرف الأسمدة الشتوية 2026 لدعم المزارعين

جاء قرار التمديد استجابة مباشرة لمطالب المزارعين الذين لم يتمكنوا من صرف حصصهم خلال الفترة الماضية، حيث أكد الوزير أن الهدف من هذه المهلة الاستثنائية هو ضمان وصول الدعم لمستحقيه دون استثناء.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على دعم الفلاح المصري وتخفيف الأعباء عنه، خاصة في ظل التحديات التي قد تؤثر على انتظام صرف المستلزمات الزراعية، مؤكدًا أن توفير الأسمدة في الوقت المناسب يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين جودة وإنتاجية المحاصيل الشتوية.

تعليمات عاجلة لتسهيل صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية

وفي سياق تنفيذ القرار، وجه وزير الزراعة قطاع التعاونيات الزراعية ومديريات الزراعة بالمحافظات بضرورة تكثيف المتابعة داخل الجمعيات الزراعية، والعمل على تسهيل إجراءات صرف الأسمدة للمزارعين خلال فترة التمديد.

كما شدد على الالتزام الكامل بالضوابط المنظمة لعملية التوزيع، مع سرعة الانتهاء من تسليم الحصص المتبقية قبل الموعد النهائي الجديد، لضمان كفاءة المنظومة وتحقيق العدالة في توزيع الدعم.

ويؤكد هذا القرار استمرار توجه وزارة الزراعة نحو تطوير منظومة توزيع الأسمدة، وتحقيق أقصى استفادة للمزارعين، بما يساهم في دعم الأمن الغذائي وزيادة الإنتاج المحلي.