رابط يلا شوت.. بث مباشر مباراة السعودية ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:22 مساءً - يخوض المنتخب السعودي تجربة ودية جديدة خارج الديار عندما يحل ضيفًا على منتخب صربيا في إطار تحضيراته المكثفة قبل خوض منافسات كأس العالم 2026 في لقاء يحمل طابعًا خاصًا نظرًا لقوة المنافس واختلاف أسلوبه.

تأتي هذه المباراة بعد مواجهة سابقة للأخضر أمام منتخب مصر حيث يسعى الجهاز الفني إلى الاستفادة من الأخطاء التي ظهرت والعمل على تحسين الأداء خاصة في الجوانب الدفاعية والتحولات الهجومية.

ويمثل منتخب صربيا خصم قويًا يعتمد على القوة البدنية والضغط العالي ما يجعل اللقاء فرصة حقيقية للاحتكاك بمدرسة أوروبية مختلفة قبل الدخول في أجواء المونديال.

موعد مباراة السعودية ضد صربيا

تقام هذه المواجهة يوم الثلاثاء 31 مارس 2026، حيث تبدأ أحداث اللقاء في المساء عند الساعة الثامنة بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات بينما يمكن متابعتها في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والخامسة مساءً بتوقيت جرينتش وهو توقيت مناسب لمتابعة المباراة في أغلب الدول العربية.

القنوات الناقلة وطريقة مشاهدة مباراة السعودية ضد صربيا

سيكون بإمكان الجماهير متابعة المباراة من خلال منصة stc tv التي تنقل اللقاء مباشرة عبر خدماتها الرقمية كما خصصت الشبكة قناة stc tv sports HD3 لإذاعة المباراة بجودة عالية مع تقديم تغطية كاملة تشمل تحليل ما قبل اللقاء وبعده.

معلق مباراة السعودية ضد صربيا

يتولى المعلق عبدالله الحربي مهمة الوصف التفصيلي للمباراة حيث ينقل مجريات اللعب لحظة بلحظة مع إبراز أهم الفرص والتحركات داخل الملعب، ليمنح المشاهد تجربة متابعة مليئة بالتفاصيل.

أهمية لقاء السعودية ضد صربيا

تندرج هذه المواجهة ضمن خطة إعداد شاملة للمنتخب السعودي قبل كأس العالم حيث يعمل الجهاز الفني على تجربة اللاعبين والوقوف على مدى جاهزيتهم بالإضافة إلى اختبار بعض الخطط التكتيكية التي قد يتم الاعتماد عليها خلال البطولة.