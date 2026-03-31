سفير مصر ببروكسل يعقد اجتماعًا موسعًا لبحث دعم...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:22 مساءً - في تحرك دبلوماسي يعكس تصاعد الجهود المصرية لحشد الدعم الدولي، استضاف أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى بلجيكا ولوكسمبورج والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، اجتماعًا رفيع المستوى بمقر السفارة المصرية في بروكسل، بمشاركة المندوبين الدائمين للدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى جانب عدد من السفراء العرب، لبحث سبل دعم القضية الفلسطينية وتعزيز فرص تنفيذ خطة سلام غزة في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة.

دعم القضية الفلسطينية في بروكسل

أكد السفير المصري خلال الاجتماع أهمية إعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي، مشددًا على أن التصعيد الجيوسياسي في المنطقة لا يجب أن يطغى على القضية المركزية في الشرق الأوسط، وأشار إلى استمرار الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، سواء في قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، ما يستدعي تحركًا دوليًا أكثر فاعلية.

وأوضح أن الحل الجذري للأزمة يكمن في تنفيذ حل الدولتين، بما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود متصلة، وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد الجانب العربي على ضرورة استمرار الدعم الأوروبي لسيادة الدول العربية، خاصة لبنان، مع رفض أي اعتداءات تهدد أمنه واستقراره.

اجتماع سفير مصر مع سفراء الاتحاد الأوروبي في بروكسل

شهد اللقاء نقاشًا موسعًا بين السفراء العرب والأوروبيين، حيث أكد ممثلي الاتحاد الأوروبي دعمهم الكامل للقضية الفلسطينية، مع تقدير واضح للدور المصري في تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومتابعة تنفيذ مراحل خطة السلام.

كما جدد الجانب الأوروبي التزامه بدعم السلطة الفلسطينية والعمل على تحقيق حل الدولتين، مع إدانة الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني، وفي ختام الاجتماع، اتفق المشاركون على مواصلة التنسيق المشترك للحفاظ على الزخم الدولي، ودفع الجهود الرامية إلى وقف الانتهاكات في الأراضي المحتلة، وتسريع تنفيذ بنود خطة سلام غزة بما يساهم في تحقيق الاستقرار الإقليمي.