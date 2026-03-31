تطورات| ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي في لبنان إلى...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:22 مساءً - في تطور جديد للأوضاع الميدانية في لبنان، أعلنت وزارة الصحة "اللبنانية" ارتفاع حصيلة الضحايا جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي المستمر، حيث بلغ عدد الشهداء 1268 شخصًا، فيما ارتفع عدد المصابين إلى نحو 3750 حالة، في ظل استمرار العمليات العسكرية التي تشهدها البلاد منذ مطلع مارس الجاري.

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي في لبنان

بحسب البيانات الرسمية، بدأت "القوات الإسرائيلية" هجومًا واسعًا على الأراضي اللبنانية منذ الثاني من مارس 2026، وهي التي نتج عنها عدد مصابين وصل لـ 3750 مصاب، و1268 شهيدًا، وذلك بعد تركيز العمليات على المناطق الجنوبية، خاصة في محيط نهر الليطاني، وسط محاولات للتوغل وفرض واقع ميداني جديد في تلك المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية.

إسرائيل تخطط لتوسيع عملياتها العسكرية في لبنان

في سياق متصل، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بأن بلاده تخطط لتوسيع نطاق عملياتها العسكرية، مشيرًا إلى نية الجيش تنفيذ عمليات تدمير واسعة للمنازل في القرى الحدودية اللبنانية، على غرار ما جرى سابقًا في مناطق مثل رفح وبيت حانون داخل قطاع غزة، وهو ما يعكس تصعيدًا لافتًا في طبيعة العمليات العسكرية.

وأكد "كاتس" أن إسرائيل تعتزم إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان، موضحًا أن السيطرة العسكرية سوف تمتد لتشمل المنطقة حتى نهر الليطاني طوال فترة العمليات، وذلك بهدف الحد من التهديدات، لا سيما الهجمات باستخدام الصواريخ المضادة للدروع.