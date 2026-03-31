قائمة قنوات مفتوحة.. القنوات الناقلة لمباراة سوريا ضد...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 مارس 2026 07:22 مساءً - تتجه أنظار جماهير كرة القدم العربية نحو المواجهة المرتقبة التي تجمع بين منتخب سوريا ونظيره منتخب أفغانستان، وذلك ضمن منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا 2027، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لكلا المنتخبين رغم اختلاف الطموحات بينهما.

ويدخل المنتخب السوري المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حسم التأهل رسميًا إلى النهائيات، مقدمًا أداءً مميزًا طوال مشواره في التصفيات، حيث حقق العلامة الكاملة بالفوز في جميع مبارياته الخمس السابقة، ليؤكد تفوقه واستحقاقه لصدارة المجموعة عن جدارة.

في المقابل، يسعى منتخب أفغانستان لتحقيق نتيجة إيجابية تحفظ له ماء الوجه، خاصة في ظل نتائجه المتواضعة خلال مشوار التصفيات، حيث لم يتمكن من تحقيق أي فوز حتى الآن، مكتفيًا بتعادلين فقط، وهو ما يجعله يدخل اللقاء دون ضغوط كبيرة مقارنة بمنافسه.

ملعب مباراة سوريا ضد أفغانستان

تُقام المباراة على ملعب مدينة الأمير عبد الله الفيصل الرياضية بمدينة جدة، والذي يحتضن هذه المواجهة في أجواء جماهيرية منتظرة، وسط رغبة سورية في إنهاء المشوار بالعلامة الكاملة، وتأكيد الهيمنة على المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة سوريا وأفغانستان اليوم

يمكن للجماهير متابعة مباراة سوريا وأفغانستان عبر مجموعة من القنوات التي توفر بثًا مباشرًا وتغطية شاملة لكافة تفاصيل اللقاء، سواء قبل انطلاق المباراة أو عقب صافرة النهاية.

وتأتي في مقدمة القنوات الناقلة قناة Riyadiya TV 1، التي تقدم تغطية مميزة وتحليلًا فنيًا لأحداث المباراة.

كما يمكن مشاهدة اللقاء أيضًا عبر قناة Solh Sports 1، التي تتيح متابعة مستمرة للمباراة بجودة عالية.

بالإضافة إلى ذلك، تنقل قناة Meraj Sport أحداث المواجهة، لتمنح الجماهير أكثر من خيار لمتابعة هذه المباراة المرتقبة.