انت الان تتابع خبر الكارثة القادمة لتبيد البشرية: كويكب يتجه نحو الأرض بسرعة جنونية وناسا تكشف عن مفاجأة مرعبة قبل ساعات معدودة!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت وكالة ناسا عن انطلاق صخرة فضائية ضخمة تتجاوز حجمها حجم عشر حافلات مكدسة نحو الأرض. وتشير التقارير إلى أن الكويكب، المعروف بالاسم العلمي 2013 WV44، سيمر بالقرب من الأرض في تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت جرينتش يوم الأربعاء.

يبلغ قطر هذه الصخرة الفضائية حوالي 524 قدمًا، أي ما يعادل 160 مترًا، وهو أكبر بكثير من معالم مشهورة مثل عين لندن التي يبلغ قطرها 394 قدمًا، وبرج يج في باريس الذي يبلغ قطره 310 قدمًا.

ومن المتوقع أن يسافر هذا الكويكب العملاق بسرعة تصل إلى 11.8 كيلومتر في الثانية، أو ما يعادل أكثر من 26000 ميل في الساعة، وهو ما يقرب من 34 ضعف سرعة الصوت.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، قالت ناسا: "الأجسام القريبة من الأرض هي مذنبات وكويكبات تم دفعها إلى مدارات تسمح لها بالاقتراب من الأرض بفضل جاذبية الكواكب القريبة". وتعد هذه الأجسام الفضائية من أكثر الظواهر الفلكية إثارة للدهشة والاهتمام.

وفي سياق متصل، شهدت إحدى المدن السعودية حادثة غريبة ونادرة، حيث كانت عروس في العشرينات من عمرها وصديقتها المراهقة بطلتي هذه الحادثة، وتمت المساعدة في إنقاذهما من قبل شابين من أصدقائهما.